https://crimea.ria.ru/20250625/33-milliona-ukradeny-na-stroitelstve-dvukh-sportivnykh-shkol-v-simferopole--1147479685.html
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T12:30
2025-06-25T12:30
2025-06-25T12:30
крым
симферополь
спорт
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мошенничество
новости крыма
происшествия
приговор
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, генеральный и финансовый директоры строительной организации в сговоре с замдиректора контролирующего органа похищали средства регионального проекта "Спорт – норма жизни", который реализуется в Крыму по нацпроекту "Демография".Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере к этому времени расследовано. Финансовый директор признан виновным и по решению суда отправится в колонию общего режима на 3,5 года с полумиллионным штрафом. Гендиректор строительной фирмы скрывается от следствия и объявлен в розыск. Замдиректора контролирующего органа частично возместил ущерб и получил условный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db89736fafb88eea87a98ca75c2986f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, спорт, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, новости крыма, происшествия, приговор, суд
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
Директор фирмы в Крыму получил срок за хищение 33 миллионов рублей на нацпроекте – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, генеральный и финансовый директоры строительной организации в сговоре с замдиректора контролирующего органа похищали средства регионального проекта "Спорт – норма жизни", который реализуется в Крыму по нацпроекту "Демография".
"В течение 2022 года участники преступной группы подделывали акты приемки выполненных работ, завышая их объемы и стоимость. Это позволило им незаконно получить выплаты на сумму свыше 33 миллионов рублей. Полученные денежные средства были перечислены с расчетных счетов государственных учреждений на счета подконтрольных коммерческих организаций, а затем распределены между участниками преступной группы", - сообщили в УФСБ.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере к этому времени расследовано. Финансовый директор признан виновным и по решению суда отправится в колонию общего режима на 3,5 года с полумиллионным штрафом.
Гендиректор строительной фирмы скрывается от следствия и объявлен в розыск. Замдиректора контролирующего органа частично возместил ущерб и получил условный срок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: