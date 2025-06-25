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33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T12:30
2025-06-25T12:30
крым
симферополь
спорт
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мошенничество
новости крыма
происшествия
приговор
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, генеральный и финансовый директоры строительной организации в сговоре с замдиректора контролирующего органа похищали средства регионального проекта "Спорт – норма жизни", который реализуется в Крыму по нацпроекту "Демография".Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере к этому времени расследовано. Финансовый директор признан виновным и по решению суда отправится в колонию общего режима на 3,5 года с полумиллионным штрафом. Гендиректор строительной фирмы скрывается от следствия и объявлен в розыск. Замдиректора контролирующего органа частично возместил ущерб и получил условный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
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96
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крым, симферополь, спорт, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, новости крыма, происшествия, приговор, суд
33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе

Директор фирмы в Крыму получил срок за хищение 33 миллионов рублей на нацпроекте – ФСБ

12:30 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, генеральный и финансовый директоры строительной организации в сговоре с замдиректора контролирующего органа похищали средства регионального проекта "Спорт – норма жизни", который реализуется в Крыму по нацпроекту "Демография".
"В течение 2022 года участники преступной группы подделывали акты приемки выполненных работ, завышая их объемы и стоимость. Это позволило им незаконно получить выплаты на сумму свыше 33 миллионов рублей. Полученные денежные средства были перечислены с расчетных счетов государственных учреждений на счета подконтрольных коммерческих организаций, а затем распределены между участниками преступной группы", - сообщили в УФСБ.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере к этому времени расследовано. Финансовый директор признан виновным и по решению суда отправится в колонию общего режима на 3,5 года с полумиллионным штрафом.
Гендиректор строительной фирмы скрывается от следствия и объявлен в розыск. Замдиректора контролирующего органа частично возместил ущерб и получил условный срок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСимферопольСпортУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюМошенничествоНовости КрымаПроисшествияПриговорСуд
 
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