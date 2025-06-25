https://crimea.ria.ru/20250625/33-milliona-ukradeny-na-stroitelstve-dvukh-sportivnykh-shkol-v-simferopole--1147479685.html

33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе

33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.06.2025

33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе

Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T12:30

2025-06-25T12:30

2025-06-25T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Руководители строительной организации присвоили более 33 миллионов рублей при возведении двух спортивных школ в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, генеральный и финансовый директоры строительной организации в сговоре с замдиректора контролирующего органа похищали средства регионального проекта "Спорт – норма жизни", который реализуется в Крыму по нацпроекту "Демография".Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере к этому времени расследовано. Финансовый директор признан виновным и по решению суда отправится в колонию общего режима на 3,5 года с полумиллионным штрафом. Гендиректор строительной фирмы скрывается от следствия и объявлен в розыск. Замдиректора контролирующего органа частично возместил ущерб и получил условный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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