https://crimea.ria.ru/20250624/zapad-vymalivaet-peremirie-dlya-ukrainy---lavrov-1147457828.html

Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров

Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров

Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T13:04

2025-06-24T13:04

2025-06-24T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".Он напомнил, как изначально Запад говорил о необходимости нанести поражение России на поле боя, после этого риторика менялась. По словам Сергея Лаврова, именно от этого несколько лет назад категорически отказывался глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ ПутинаПереговоры России и Украины: в чем "загвоздки""Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), владимир зеленский, политика, перемирие