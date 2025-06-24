Рейтинг@Mail.ru
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250624/zapad-vymalivaet-peremirie-dlya-ukrainy---lavrov-1147457828.html
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T13:04
2025-06-24T13:04
россия
новости
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир путин (политик)
владимир зеленский
политика
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143334388_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_963cb5150445b9599fc3788c7308a302.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".Он напомнил, как изначально Запад говорил о необходимости нанести поражение России на поле боя, после этого риторика менялась. По словам Сергея Лаврова, именно от этого несколько лет назад категорически отказывался глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ ПутинаПереговоры России и Украины: в чем "загвоздки""Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143334388_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_7d2ec42e9f89d2dd9864a5c774042a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), владимир зеленский, политика, перемирие
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров

Лавров: Запад вымаливает перемирие для Украины без предварительных условий

13:04 24.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Он напомнил, как изначально Запад говорил о необходимости нанести поражение России на поле боя, после этого риторика менялась.
"Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. Кричали просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился, и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине. А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", — рассказал министр.
По словам Сергея Лаврова, именно от этого несколько лет назад категорически отказывался глава киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.
Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
 
РоссияНовостиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийПолитикаПеремирие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19В Севастополе закрыли рейд
14:17Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
14:14Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова
14:05У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы
13:5212-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране
13:44Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт
13:31Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
13:25Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди
13:20В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника
13:04Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
12:57ВСУ на фронте теряют боеприпасы и десятки единиц западной техники
12:50Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга
12:43Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
12:16ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны
12:00После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки
11:51В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
11:36Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов
11:31Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ
11:18ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
10:28В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту
Лента новостейМолния