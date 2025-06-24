Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
Лавров: Запад вымаливает перемирие для Украины без предварительных условий
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Он напомнил, как изначально Запад говорил о необходимости нанести поражение России на поле боя, после этого риторика менялась.
"Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. Кричали просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился, и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине. А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", — рассказал министр.
По словам Сергея Лаврова, именно от этого несколько лет назад категорически отказывался глава киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.
Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.
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