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ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший

ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 24.06.2025

ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T14:51

2025-06-24T14:51

2025-06-24T14:51

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происшествия

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Борисовскую ЦРБ.Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказалась, уточнил Гладков.Ранее также в Белгородской области украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус. В результате были ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской областиВСУ атаковали дронами три российских регионаУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью

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2025

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новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)