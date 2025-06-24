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ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший
ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 24.06.2025
ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:51
2025-06-24T14:51
новости
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Борисовскую ЦРБ.Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказалась, уточнил Гладков.Ранее также в Белгородской области украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус. В результате были ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской областиВСУ атаковали дронами три российских регионаУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший

Гладков: один человек погиб от удара дроном ВСУ в Белгородской области

14:51 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате очередной террористической атаки ВСУ погиб мирный житель, его супруга получила ранения. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким", – сказано в сообщении.
Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Борисовскую ЦРБ.
Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказалась, уточнил Гладков.
Ранее также в Белгородской области украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус. В результате были ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса.
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НовостиПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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