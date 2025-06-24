https://crimea.ria.ru/20250624/vsu-na-fronte-teryayut-boepripasy-i-desyatki-edinits-zapadnoy-tekhniki-1147457539.html
ВСУ на фронте теряют боеприпасы и десятки единиц западной техники
ВСУ на фронте теряют боеприпасы и десятки единиц западной техники - РИА Новости Крым, 24.06.2025
ВСУ на фронте теряют боеприпасы и десятки единиц западной техники
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации продолжают освобождать села, наступать по фронту и разбивать десятки единиц западной техники ВСУ в... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T12:57
2025-06-24T12:57
2025-06-24T13:12
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации продолжают освобождать села, наступать по фронту и разбивать десятки единиц западной техники ВСУ в сутки. Такие данные приводит Минобороны во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция РЭБ.Воины группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 украинских дронов сбили ночью над Россией"Орешник" в России ставят на серийное производствоРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
ВСУ на фронте теряют боеприпасы и десятки единиц западной техники
За сутки армия России ликвидировала на фронте 1125 боевиков киевского режима
12:57 24.06.2025 (обновлено: 13:12 24.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации продолжают освобождать села, наступать по фронту и разбивать десятки единиц западной техники ВСУ в сутки. Такие данные приводит Минобороны во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск
освободили населенный пункт Дылеевка
в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция РЭБ.
Воины группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.
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