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ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны
ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны - РИА Новости Крым, 24.06.2025
ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T12:16
2025-06-24T12:16
2025-06-24T12:21
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.22 июня армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф
ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны
ВС РФ взяли под контроль Дылеевку в Донбассе - Минобороны
12:16 24.06.2025 (обновлено: 12:21 24.06.2025)