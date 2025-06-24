https://crimea.ria.ru/20250624/vs-rf-vzyali-osvobodili-dyleevku-v-donbasse---minoborony-1147456704.html

ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны

ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны - РИА Новости Крым, 24.06.2025

ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T12:16

2025-06-24T12:16

2025-06-24T12:21

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.22 июня армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250623/oreshnik-v-rossii-stavyat-na-seriynoe-proizvodstvo-1147441244.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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