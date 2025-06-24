https://crimea.ria.ru/20250624/v-sevastopole-pensioner-dva-mesyatsa-obvorovyval-nezapertye-avto-1147453755.html

В Севастополе пенсионер два месяца обворовывал незапертые авто

В Севастополе пенсионер два месяца обворовывал незапертые авто - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Севастополе пенсионер два месяца обворовывал незапертые авто

В Севастополе задержали 66-летнего местного жителя, который два месяца совершал кражи из припаркованных незапертых автомобилей. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T09:48

2025-06-24T09:48

2025-06-24T09:48

севастополь

новости севастополя

кража

закон и право

умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 66-летнего местного жителя, который два месяца совершал кражи из припаркованных незапертых автомобилей. Об этом сообщили в полиции города.В отделении мужчина получил неофициально прозвище "испытатель ручек". Как установили сотрудники, пенсионер в течение двух месяцев орудовал на улицах города, проверяя, не забыли ли водители запереть свои машины.Среди "трофеев" оказались автомагнитола из ВАЗ-2131 стоимостью около 6 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, оставленные в бардачке Chevrolet Lacetti, а также смартфон за 10 тысяч рублей, который лежал на приборной панели Renault Duster.По словам самого подозреваемого, деньги он потратил на личные нужды, магнитолу и телефон продал случайным прохожим, а кошелек просто выбросил.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали двух жителей Челябинска, подозреваемых в совершении серии грабежей, краж и попыток угона автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсовДва "гастролера" грабили женщин в СевастополеВ Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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