https://crimea.ria.ru/20250624/v-sevastopole-otremontirovali-76-dorog-po-natsproektu-1147454913.html

В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту

В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту

В этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T10:28

2025-06-24T10:28

2025-06-24T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Всего в этом году планируем отремонтировать 101 объект – это 100 дорог и один мост через речку Черную в Инкермане", – сказано в сообщении.Работы ведутся опережающими темпами. Заканчивая один объект, дорожники приступают к следующему ремонту, уточнил губернатор.Он уточнил, что протяженность этой дороги – 300 метров. По контракту работы должны закончить в ноябре 2025 года, однако фактически – ремонт будет закончен до конца лета, сказал Развожаев. Кроме того, в Севастополе начали ремонт ранее неучтенных внутриквартальных дорог. В этом году планируют привести в порядок около шести километров.Ранее сообщалось, что на мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня ввели реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Отменят реверс – 1 августа. В этом же районе временно ограничено движение большегрузов по мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменится организация дорожного движенияКак продвигается строительство дороги на Судак в КрымуВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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