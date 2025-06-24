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В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту
В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту
В этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T10:28
2025-06-24T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Всего в этом году планируем отремонтировать 101 объект – это 100 дорог и один мост через речку Черную в Инкермане", – сказано в сообщении.Работы ведутся опережающими темпами. Заканчивая один объект, дорожники приступают к следующему ремонту, уточнил губернатор.Он уточнил, что протяженность этой дороги – 300 метров. По контракту работы должны закончить в ноябре 2025 года, однако фактически – ремонт будет закончен до конца лета, сказал Развожаев. Кроме того, в Севастополе начали ремонт ранее неучтенных внутриквартальных дорог. В этом году планируют привести в порядок около шести километров.Ранее сообщалось, что на мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня ввели реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Отменят реверс – 1 августа. В этом же районе временно ограничено движение большегрузов по мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменится организация дорожного движенияКак продвигается строительство дороги на Судак в КрымуВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту

100 дорог и один мост отремонтируют в Севастополе в 2025 году – Развожаев

10:28 24.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Всего в этом году планируем отремонтировать 101 объект – это 100 дорог и один мост через речку Черную в Инкермане", – сказано в сообщении.
Работы ведутся опережающими темпами. Заканчивая один объект, дорожники приступают к следующему ремонту, уточнил губернатор.
"Так, "Севдорстрой" вышел на ремонт Орлиновской улицы в Гончарном. Необходимость проведения ремонта дороги была определена по результатам плановой диагностики", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Он уточнил, что протяженность этой дороги – 300 метров. По контракту работы должны закончить в ноябре 2025 года, однако фактически – ремонт будет закончен до конца лета, сказал Развожаев. Кроме того, в Севастополе начали ремонт ранее неучтенных внутриквартальных дорог. В этом году планируют привести в порядок около шести километров.
Ранее сообщалось, что на мосту через реку Черная в Инкермане с 16 июня ввели реверсивное движение из-за работ по ремонту сооружения. Отменят реверс – 1 августа. В этом же районе временно ограничено движение большегрузов по мосту.
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