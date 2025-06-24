https://crimea.ria.ru/20250624/v-sevastopole-moshenniki-pereoformili-zemlyu-pensionera-na-sebya-1147468255.html

В Севастополе мошенники переоформили землю пенсионера на себя

В Севастополе мошенники переоформили землю пенсионера на себя - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Севастополе мошенники переоформили землю пенсионера на себя

В Севастополе два бизнесмена, которые специализировались на оказании юридических услуг в сфере недвижимости, получив по доверенности от 86-летнего пенсионера... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T21:05

2025-06-24T21:05

2025-06-24T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе два бизнесмена, которые специализировались на оказании юридических услуг в сфере недвижимости, получив по доверенности от 86-летнего пенсионера бесплатный земельный участок, переоформили его на себя. По материалам прокурорской проверки начато уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ходе следствия установлено, что 86-летний пенсионер попросил двух бизнесменов, которые специализировались на оказании юридических услуг в сфере недвижимости, помочь ему с документами на землю в аренду. Мужчины пообещали, что помогут старику, который имеет право на первоочередное получение земельного участка в аренду в Севастополе бесплатно. Однако, получив доверенность, а следом и положенный пенсионеру участок, они переоформили аренду на себя, рассказали в прокуратуре.В результате незаконных действий предпринимателей в апреле 2025 года из пользования пенсионера выбыл земельный участок, стоимость которого оценивается в 1,3 млн рублей, уточнили в ведомстве."Прокуратура города направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения следственным управлением УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем злоупотребления доверием совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказано в сообщении.Прокуратура Севастополя взяла на контроль расследование данного дела, отметили в пресс-службе.Ранее в пресс-службе МВД по РК сообщали, что в крымской столице местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма, но обещанной земли они так и не увидели. Также в Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках организовал 45-летний севастополец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка продала чужую квартиру за 4,5 миллиона рублейВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, земля, новости севастополя, севастополь, крым, происшествия