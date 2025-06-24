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В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон
В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сервис обмена информацией объединит... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T16:02
2025-06-24T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сервис обмена информацией объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг. Так пользователи через многофункциональный сервис смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, поясняют в документе.Кроме того, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта и документы на предоставление льгот.Какая компания будет отвечать за запуск и работу сервиса, определит правительство РФ. Однозначно это должно быть российское юрлицо, чье программное обеспечение включено в национальный реестр и в состав которого входит социальная сеть с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Исключение - некоторые пункты документа. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, общество, интернет, новости
В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон

Путин подписал федеральный закон о создании в РФ национального мессенджера

16:02 24.06.2025 (обновлено: 16:07 24.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сервис обмена информацией объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации создается многофункциональный сервис обмена информацией", – сказано в тексте.
Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг. Так пользователи через многофункциональный сервис смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, поясняют в документе.
Кроме того, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта и документы на предоставление льгот.
Какая компания будет отвечать за запуск и работу сервиса, определит правительство РФ. Однозначно это должно быть российское юрлицо, чье программное обеспечение включено в национальный реестр и в состав которого входит социальная сеть с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Исключение - некоторые пункты документа. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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