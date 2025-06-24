https://crimea.ria.ru/20250624/v-rossii-sozdadut-natsionalnyy-messendzher--ukaz-putina-1147463958.html

В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон

В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В России создадут национальный мессенджер – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сервис обмена информацией объединит... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T16:02

2025-06-24T16:02

2025-06-24T16:07

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сервис обмена информацией объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг. Так пользователи через многофункциональный сервис смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, поясняют в документе.Кроме того, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта и документы на предоставление льгот.Какая компания будет отвечать за запуск и работу сервиса, определит правительство РФ. Однозначно это должно быть российское юрлицо, чье программное обеспечение включено в национальный реестр и в состав которого входит социальная сеть с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Исключение - некоторые пункты документа. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, интернет, новости