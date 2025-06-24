https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-sozdayut-edinyy-dizayn-kod-gorodov-1147469110.html

В Крыму создают единый дизайн-код городов

В Крыму создают единый дизайн-код городов - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Крыму создают единый дизайн-код городов

В Крыму начали разработку единого дизайн-кода для городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T19:35

2025-06-24T19:35

2025-06-24T19:24

крым

государственный совет рк (госсовет)

сергей цеков

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В Крыму начали разработку единого дизайн-кода для городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Первый заместитель председателя Госсовета Сергей Цеков заявил, что необходимо создать специализированную структуру, которая будет заниматься выработкой концепций, визуальных решений и разработкой нормативной базы для внедрения единого стиля в городскую среду.Кроме того, в парламенте добавили, что КФУ имени Вернадского ведет работу по созданию дизайн-кода для поселка Зуя Белогорского района. В проекте учитываются исторические особенности населенного пункта.Цеков подчеркнул, что основой будущего дизайн-кода должен стать единый крымский стиль, учитывающий принципы благоустройства и землепользования. Особое внимание он уделил языковой составляющей визуальной среды.Ранее дизайн-код утвердили в Севастополе. Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зонКак изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройстваВыбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, городская среда, новости крыма