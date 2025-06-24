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В Крыму создают единый дизайн-код городов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Крыму создают единый дизайн-код городов
В Крыму создают единый дизайн-код городов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму создают единый дизайн-код городов
В Крыму начали разработку единого дизайн-кода для городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T19:35
2025-06-24T19:24
крым
государственный совет рк (госсовет)
сергей цеков
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В Крыму начали разработку единого дизайн-кода для городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Первый заместитель председателя Госсовета Сергей Цеков заявил, что необходимо создать специализированную структуру, которая будет заниматься выработкой концепций, визуальных решений и разработкой нормативной базы для внедрения единого стиля в городскую среду.Кроме того, в парламенте добавили, что КФУ имени Вернадского ведет работу по созданию дизайн-кода для поселка Зуя Белогорского района. В проекте учитываются исторические особенности населенного пункта.Цеков подчеркнул, что основой будущего дизайн-кода должен стать единый крымский стиль, учитывающий принципы благоустройства и землепользования. Особое внимание он уделил языковой составляющей визуальной среды.Ранее дизайн-код утвердили в Севастополе. Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зонКак изменится парк имени Гагарина в Симферополе после благоустройстваВыбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
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РИА Новости Крым
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крым, государственный совет рк (госсовет), сергей цеков, городская среда, новости крыма
В Крыму создают единый дизайн-код городов

Госсовет Крыма начал разработку единого дизайн-кода для городов и поселков республики

19:35 24.06.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В Крыму начали разработку единого дизайн-кода для городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Первый заместитель председателя Госсовета Сергей Цеков заявил, что необходимо создать специализированную структуру, которая будет заниматься выработкой концепций, визуальных решений и разработкой нормативной базы для внедрения единого стиля в городскую среду.
"Работа в этом направлении ведется, в частности, подготовлены рекомендации по размещению информационных конструкций (вывесок). Публичные консультации по проекту продлятся до 4 июля", – уточняют в пресс-службе.
Кроме того, в парламенте добавили, что КФУ имени Вернадского ведет работу по созданию дизайн-кода для поселка Зуя Белогорского района. В проекте учитываются исторические особенности населенного пункта.
Цеков подчеркнул, что основой будущего дизайн-кода должен стать единый крымский стиль, учитывающий принципы благоустройства и землепользования. Особое внимание он уделил языковой составляющей визуальной среды.
"Он заявил о необходимости контроля работы муниципальных творческих групп и призвал проводить эту работу под лозунгом "Крым – территория кириллицы", – заключили в пресс-службе.
Ранее дизайн-код утвердили в Севастополе. Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Сергей ЦековГородская средаНовости Крыма
 
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