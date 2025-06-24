Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появится государственное юридическое бюро - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-poyavitsya-gosudarstvennoe-yuridicheskoe-byuro-1147464533.html
В Крыму появится государственное юридическое бюро
В Крыму появится государственное юридическое бюро - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму появится государственное юридическое бюро
Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T16:38
2025-06-24T16:38
минюст крыма
крым
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145398469_652:344:2734:1515_1920x0_80_0_0_c502f7a21180ec3d29194965aa0e9636.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России.В частности Госюрбюро будет предоставлять бесплатные правовые устные и письменные консультации, помогать в составлении правовых документов, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, участвовать в правовом просвещении жителей региона. Для организации выездных пунктов бесплатной юридической помощи Минюст передал республике мобильный офис на базе "ГАЗель" NEXT.Уточняется, что в Крыму такую помощь в частности смогут получить дополнительные категории граждан – ветераны боевых действий, а также матери или отцы-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет по вопросам обеспечения прав своих детей.В целом в России на данный момент право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, участники СВО и члены их семей, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получитьУчастникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублейБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145398469_821:377:2565:1685_1920x0_80_0_0_c166592609cf4f72c54a19a70f11a153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минюст крыма, крым, новости, новости крыма, общество
В Крыму появится государственное юридическое бюро

В Крыму в 2026 году создадут государственное юридическое бюро - Минюст

16:38 24.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России.
"Крым – 58 субъект РФ, принявший решение об учреждении госюрбюро на своей территории. Госюрбюро заработает в 2026 году. Его сотрудники будут оказывать бесплатную квалифицированную правовую помощь жителям Крыма, имеющим право на ее получение", – сказано в сообщении.
В частности Госюрбюро будет предоставлять бесплатные правовые устные и письменные консультации, помогать в составлении правовых документов, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, участвовать в правовом просвещении жителей региона. Для организации выездных пунктов бесплатной юридической помощи Минюст передал республике мобильный офис на базе "ГАЗель" NEXT.
Уточняется, что в Крыму такую помощь в частности смогут получить дополнительные категории граждан – ветераны боевых действий, а также матери или отцы-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет по вопросам обеспечения прав своих детей.
В целом в России на данный момент право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, участники СВО и члены их семей, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить
Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей
Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
 
Минюст КрымаКрымНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала