https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-poyavitsya-gosudarstvennoe-yuridicheskoe-byuro-1147464533.html

В Крыму появится государственное юридическое бюро

В Крыму появится государственное юридическое бюро - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Крыму появится государственное юридическое бюро

Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T16:38

2025-06-24T16:38

2025-06-24T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России.В частности Госюрбюро будет предоставлять бесплатные правовые устные и письменные консультации, помогать в составлении правовых документов, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, участвовать в правовом просвещении жителей региона. Для организации выездных пунктов бесплатной юридической помощи Минюст передал республике мобильный офис на базе "ГАЗель" NEXT.Уточняется, что в Крыму такую помощь в частности смогут получить дополнительные категории граждан – ветераны боевых действий, а также матери или отцы-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет по вопросам обеспечения прав своих детей.В целом в России на данный момент право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, участники СВО и члены их семей, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получитьУчастникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублейБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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