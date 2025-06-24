В Крыму появится государственное юридическое бюро
В Крыму в 2026 году создадут государственное юридическое бюро - Минюст
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Государственное юридическое бюро будет создано в Крыму в следующем году по распоряжению Совмина РК, информирует во вторник пресс-служба Минюста России.
"Крым – 58 субъект РФ, принявший решение об учреждении госюрбюро на своей территории. Госюрбюро заработает в 2026 году. Его сотрудники будут оказывать бесплатную квалифицированную правовую помощь жителям Крыма, имеющим право на ее получение", – сказано в сообщении.
В частности Госюрбюро будет предоставлять бесплатные правовые устные и письменные консультации, помогать в составлении правовых документов, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, участвовать в правовом просвещении жителей региона. Для организации выездных пунктов бесплатной юридической помощи Минюст передал республике мобильный офис на базе "ГАЗель" NEXT.
Уточняется, что в Крыму такую помощь в частности смогут получить дополнительные категории граждан – ветераны боевых действий, а также матери или отцы-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет по вопросам обеспечения прав своих детей.
В целом в России на данный момент право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, участники СВО и члены их семей, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.
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