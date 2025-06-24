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В Крыму осудили замдиректора фирмы за хищение 22,8 млн на нацпроекте
В Крыму осудили замдиректора фирмы за хищение 22,8 млн на нацпроекте - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму осудили замдиректора фирмы за хищение 22,8 млн на нацпроекте
В Крыму заместитель директора предприятия получил 4 года условно за хищение 22,8 млн на муниципальном контракте. Об этом сообщили в крымском главке ФСБ России. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T15:42
2025-06-24T15:42
2025-06-24T15:42
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заместитель директора предприятия получил 4 года условно за хищение 22,8 млн на муниципальном контракте. Об этом сообщили в крымском главке ФСБ России.По данным следствия, организация систематически участвовала в освоении бюджетных денежных средств, выделяемых для реализации национальных проектов. Материальный ущерб городу составил свыше 22,8 миллиона рублей. На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Красноперекопский районный суд Крыма признал гражданина виновным в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в пользу администрации Красноперекопска в сумме свыше 22,8 миллиона рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землейВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, красноперекопск, новости крыма, крым, приговор, благоустройство, суды крыма
В Крыму осудили замдиректора фирмы за хищение 22,8 млн на нацпроекте
В Крыму замдиректора фирмы получил условный срок за хищение 22,8 млн на нацпроекте
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заместитель директора предприятия получил 4 года условно за хищение 22,8 млн на муниципальном контракте. Об этом сообщили в крымском главке ФСБ России.
По данным следствия, организация систематически участвовала в освоении бюджетных денежных средств, выделяемых для реализации национальных проектов.
"В частности, ею был заключен контракт с администрацией города Красноперекопска на выполнение работ по благоустройству общественной территории. Работы предусматривали установку уличного освещения. Исполнитель установил более дешевое и менее качественное светодиодное оборудование и опоры освещения, чем предусмотрено проектно-сметной документацией и в дальнейшем указано в актах выполненных работ", - рассказали в ФСБ.
Материальный ущерб городу составил свыше 22,8 миллиона рублей.
На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Красноперекопский районный суд Крыма признал гражданина виновным в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.
Также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в пользу администрации Красноперекопска в сумме свыше 22,8 миллиона рублей.
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