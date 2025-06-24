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Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова
Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова
Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с докладом в... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:14
2025-06-24T14:15
курская область
татьяна москалькова
владимир путин (политик)
общество
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с докладом в Кремле.В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, татьяна москалькова, владимир путин (политик), общество, россия, украина
Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова

Удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине - Москалькова

14:14 24.06.2025 (обновлено: 14:15 24.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с докладом в Кремле.
"Наши граждане из Курской области были перемещены на Украину. Удалось вернуть 132 человека", - сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.
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Курская областьТатьяна МоскальковаВладимир Путин (политик)ОбществоРоссияУкраина
 
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