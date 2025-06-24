https://crimea.ria.ru/20250624/udalos-vernut-132-zhitelya-kurskoy-oblasti---moskalkova-1147461402.html

Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова

Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова

Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с докладом в... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T14:14

2025-06-24T14:14

2025-06-24T14:15

курская область

татьяна москалькова

владимир путин (политик)

общество

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с докладом в Кремле.В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, татьяна москалькова, владимир путин (политик), общество, россия, украина