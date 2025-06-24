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У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы
У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы - РИА Новости Крым, 24.06.2025
У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы
В Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в региональном управлении РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:05
2025-06-24T14:05
2025-06-24T13:48
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
херсонская область
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.Как сообщили в ведомстве, при обыске по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию. По данным следствия, оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности, а также возможных соучастников.Ранее сообщалось, что в России за март и апрель силовики накрыли 62 подпольные оружейные мастерские. В рамках спецоперации пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млнТеракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализованПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, херсонская область, оружие
У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы
ФСБ задержала жителя Херсонской области за хранение гранат и боеприпасов без разрешения