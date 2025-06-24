https://crimea.ria.ru/20250624/u-zhitelya-khersonskoy-oblasti-nashli-boevye-granaty-i-boepripasy-1147458723.html

У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы

У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы - РИА Новости Крым, 24.06.2025

У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы

В Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в региональном управлении РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T14:05

2025-06-24T14:05

2025-06-24T13:48

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

херсонская область

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.Как сообщили в ведомстве, при обыске по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию. По данным следствия, оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности, а также возможных соучастников.Ранее сообщалось, что в России за март и апрель силовики накрыли 62 подпольные оружейные мастерские. В рамках спецоперации пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млнТеракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализованПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, херсонская область, оружие