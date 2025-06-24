Стало известно о состоянии здоровья Олега Зубкова
Олег Зубков – последние новости и состояние хозяина "Тайгана" после нападения льва
16:16 24.06.2025 (обновлено: 16:18 24.06.2025)
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Олег Зубков, пострадавший после нападения льва в сафари-парке "Тайган", продолжает лечение в Симферополе, с каждым днем рисков для жизни меньше. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
"С каждым днем опасности для жизни все меньше. Он в сознании, он цел. Ни лицо, ни тело не пострадали, пострадала шея, и это понятно. Думаю, что здоровье Олега Алексеевича быстро пойдет на поправку, потому что этот человек крайне редко принимал антибиотики, не пьет таблетки от боли в голове и давления, правильно питается и каждый день занимается физическим трудом", - рассказала она в канале сафари-парка.
По ее словам, сейчас лечением Зубкова занимаются квалифицированные специалисты.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка - Алексей. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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