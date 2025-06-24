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Сколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму

Сколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Сколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму

33 детских летних лагеря работают в Крыму и готовы принять за лето более 75 тысяч юных отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T20:47

2025-06-24T20:47

2025-06-24T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. 33 детских летних лагеря работают в Крыму и готовы принять за лето более 75 тысяч юных отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания комитетов по курортам и туризму и по образованию и науке.По информации главы комитета по образованию и науке Елены Крестьяниновой, заполняемость крымских лагерей стабильно сохраняется на уровне 80-100%. Все они будут работать в пяти сменах, в большинстве используется система "шведский стол", хотя в некоторых сохраняется традиционное пятиразовое питание. Все лагеря успешно прошли необходимые проверки и текущие ремонты, три из них располагают бассейнами.В рамках одной смены крымские лагеря способны принять до 15 132 детей, без учета Международного детского центра "Артек", за весь пятисменный сезон прогнозируется оздоровить 75,6 тысяч юных отдыхающих, при этом сейчас рассматривается возможность перехода некоторых учреждений на круглогодичный режим работы.Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют лагерь "Солнечный" в АртекеВласти Симферополя закупили 2250 путевок для отдыха детей-льготников"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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