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Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России" - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"
Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России" - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи, которую провел с членами "Деловой России" 13 мая. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T23:47
2025-06-24T23:47
владимир путин (политик)
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи, которую провел с членами "Деловой России" 13 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.В частности, российский лидер поручил правительству РФ при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.Также президент поручил представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых и "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания", сказано в сообщении.В списке также поручение повысить эффективность мер, направленных на трудоустройство инвалидов с принятием "дополнительных мер по стимулированию к этому работодателей.При этом президент поручил сохранить для инвалидов, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, права на такое обеспечение при их трудоустройстве.В списке также поручение установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах России на уровне, не превышающем 9%, ускорить рассмотрение вопроса об упрощении процедуры изменения целевого назначения земель, "необходимых для создания виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", предоставить предложения по совершенствованию кластерной инвестплатформы по финансированию создания новой продукции и многое другое.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
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владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости
Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"

Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" - Кремль

23:47 24.06.2025
 
Владимир Путин
Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи, которую провел с членами "Деловой России" 13 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, российский лидер поручил правительству РФ при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Также президент поручил представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых и "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания", сказано в сообщении.
В списке также поручение повысить эффективность мер, направленных на трудоустройство инвалидов с принятием "дополнительных мер по стимулированию к этому работодателей.
При этом президент поручил сохранить для инвалидов, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, права на такое обеспечение при их трудоустройстве.
В списке также поручение установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах России на уровне, не превышающем 9%, ускорить рассмотрение вопроса об упрощении процедуры изменения целевого назначения земель, "необходимых для создания виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", предоставить предложения по совершенствованию кластерной инвестплатформы по финансированию создания новой продукции и многое другое.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияОбществоНовости
 
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