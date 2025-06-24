https://crimea.ria.ru/20250624/putin-podpisal-paket-zakonov-rf--glavnoe-1147469841.html

Путин подписал пакет законов РФ – главное

Путин подписал пакет законов РФ – главное - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Путин подписал пакет законов РФ – главное

Президент России Владимир Путин подписал очередной пакет новых федеральных законов, в том числе о заморозке денег и аресте имущества причастных к диверсиям... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T19:17

2025-06-24T19:17

2025-06-24T19:17

владимир путин (политик)

закон и право

россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал очередной пакет новых федеральных законов, в том числе о заморозке денег и аресте имущества причастных к диверсиям граждан, о защите русского языка, корректировке основных параметров госбюджета на 2025 и создании Российского спортивного фонда. Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.О блокировке активов причастных к диверсиям лицЗакон расширяет меры по блокировке финансовых средств, а также имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Напомним, ранее заморозка активов применялась только в отношении подозреваемых в финансировании террористической деятельности.В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие закона обусловлено тем, что в текущих условиях особое внимание уделяется повышению антидиверсионной защиты объектов жизнеобеспечения, предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и других критически важных объектов для обеспечения государственной и общественной безопасности.Об уголовной ответственности для дропперовЗакон предусматривает ужесточение наказания для подставных лиц (дропперов), через которых обналичиваются украденные деньги, и организаторов махинаций.Для дропперов документом устанавливается штраф в размере 100 – 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы. Для организаторов такой преступной деятельности – от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы до 6 лет.Напомним, ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях – меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела определял суд.О создании национального мессенджераСогласно закону, российская платформа объединит в себе функции мессенджера и сервисов государственных услуг и обеспечит повышение доступности услуг и сервисов в разных сферах, обеспечив безопасную и комфортную среду при использовании информационных технологий.В частности, пользователи платформы получат возможность не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, в частности для идентификации при заселении в гостиницы или для подтверждения возраста при осуществлении покупок. А подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись.Платформа будет разработана исключительно российскими экспертами и будет входить в реестр отечественного ПО. Ее запуск призван конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, отмечается в документе.О защите русского языкаЗакон направлен на защиту в публичном пространстве русского языка как государственного путем снижения использования иностранных слов и обеспечения соблюдения норм современного литературного языка.В частности, при оформлении рекламы, вывесок и указателей, согласно закону, должены использоваться слова исключительно на русском языке, исключая такие, как sale или shop. Допускается также перевод на другие языки, но лишь "при условии идентичности содержания и равнозначности оформления".Кроме того, микрорайонам и жилым комплексам законом запрещается давать иностранно звучащие названия – они также должны быть написаны исключительно кириллицей.О корректировке параметров бюджетаЗаконом предусматривается увеличение расходов в 2025 году на 829 млрд рублей. Изменения были подготовлены исходя из уточненного прогноза социально-экономического развития страны.В частности, увеличиваются расходы на госпрограммы. Так, на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия расходы увеличены на 41,847 млрд рублей. На развитие здравоохранения предусмотрено на 26 млрд больше, на обеспечение обороноспособности страны – на 24,178 млрд, а на социальную поддержку граждан – на 17,778 миллиарда рублей.Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными, это: социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.Прочие законы в пакетеКроме того, президент подписал законы: о лишении свободы до пяти лет за незаконную регистрацию граждан как ИП, о создании Российского спортивного фонда, о ратификации протокола о внесении изменений в договор стран-участниц СНГ о межгосударственном розыске лиц и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для защиты русского языка одной замены "английских" вывесок мало – мнение В Крыму прокуратура взялась за дроппера За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости