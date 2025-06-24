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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T00:01

2025-06-24T00:01

2025-06-24T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...18, днем потеплеет до 28 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

евпатория

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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