https://crimea.ria.ru/20250624/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1147432321.html
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T00:01
2025-06-24T00:01
2025-06-24T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_130:0:2050:1080_1920x0_80_0_0_5d22434a5b2d7e04244e28ad7f04709f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...18, днем потеплеет до 28 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_5b436c839debe178bca599b9e303ad92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник усилится ветер и потеплеет до +28 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…17; днем +25…30, в горах +17…22". - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...18, днем потеплеет до 28 градусов тепла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.