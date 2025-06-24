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Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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ялта
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...18, днем потеплеет до 28 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Прогноз погоды в Крыму на вторник

В Крыму во вторник усилится ветер и потеплеет до +28 градусов

00:01 24.06.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а воздух начнет прогреваться сильнее. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…17; днем +25…30, в горах +17…22". - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...18, днем потеплеет до 28 градусов тепла.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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