Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250624/postradavshemu-ot-vsu-biznesu-v-kurskoy-oblasti-vydelyat-165-millionov-1147453288.html
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
На поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T09:28
2025-06-24T09:28
курская область
правительство россии
новости
бизнес
атаки всу
финансирование
выплаты и компенсации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_453:574:3074:2048_1920x0_80_0_0_159f8c373531d09929733c9af0b51bf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям. За полностью утраченное имущество субъекты бизнеса получат до 400 тысяч рублей, за частично – до 200 тысяч.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина сохранить меры социальной поддержки гражданам, лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации до момента возвращения региона к нормальной жизни. Путин поддержал это предложение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсацииВ Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшимВ Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_721:569:2691:2047_1920x0_80_0_0_6910661bd6003e0aa0cb2627077a5dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, правительство россии, новости, бизнес, атаки всу, финансирование, выплаты и компенсации
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов

На поддержку бизнеса в Курской области дополнительно выделили 165 миллионов

09:28 24.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.
Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям.
"Их имущество пострадало в результате терактов, совершенных вооруженными формированиями Украины на территории Курской области, в частности, 4 апреля 2024 года в Курске, 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района, а также в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года", – говорится в публикации.
За полностью утраченное имущество субъекты бизнеса получат до 400 тысяч рублей, за частично – до 200 тысяч.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина сохранить меры социальной поддержки гражданам, лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации до момента возвращения региона к нормальной жизни. Путин поддержал это предложение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации
В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
 
Курская областьПравительство РоссииНовостиБизнесАтаки ВСУФинансированиеВыплаты и компенсации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48В Севастополе пенсионер два месяца обворовывал незапертые авто
09:3719-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
09:28Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
09:16Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
08:52Какая бытовая химия самая опасная для человека
08:37Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
08:18В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
07:56В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
07:3420 украинских дронов сбили ночью над Россией
07:09Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян
06:44Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
06:24"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость
06:01Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 июня
23:39США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
23:28Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
23:15Рейд в Севастополе открыли
23:10Удары Ирана по базам США и состояние Зубкова – главное за день
22:59В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния