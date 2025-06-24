https://crimea.ria.ru/20250624/postradavshemu-ot-vsu-biznesu-v-kurskoy-oblasti-vydelyat-165-millionov-1147453288.html
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
На поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T09:28
2025-06-24T09:28
2025-06-24T09:28
курская область
правительство россии
новости
бизнес
атаки всу
финансирование
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям. За полностью утраченное имущество субъекты бизнеса получат до 400 тысяч рублей, за частично – до 200 тысяч.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина сохранить меры социальной поддержки гражданам, лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации до момента возвращения региона к нормальной жизни. Путин поддержал это предложение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсацииВ Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшимВ Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, правительство россии, новости, бизнес, атаки всу, финансирование, выплаты и компенсации
Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
На поддержку бизнеса в Курской области дополнительно выделили 165 миллионов