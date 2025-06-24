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Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов
Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов
Троих диверсантов, которые планировали взорвать газопровод в Бердянске, задержали в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T11:36
2025-06-24T11:36
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
бердянск
диверсия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Троих диверсантов, которые планировали взорвать газопровод в Бердянске, задержали в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.Группа диверсантов была задержана с поличным при попытке подрыва газораспределительной сети в Бердянске, уточнили в ведомстве.У злоумышленников изъята самодельная бомба, а также компоненты для изготовления взрывчатки."Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказано в тексте.В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы через соцсети и мессенджеры вовлекают доверчивых граждан в противоправную деятельность, принуждая их к тяжким и особо тяжким преступлениямРанее на Кубани задержали троих мужчин, которые пытались поджечь релейный шкаф у станции "Краснодар-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), бердянск, диверсия, новости
Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов

В Бердянске задержали планировавших подрыв газопровода диверсантов - ФСБ

11:36 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Троих диверсантов, которые планировали взорвать газопровод в Бердянске, задержали в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области задержаны трое граждан России, причастных к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Группа диверсантов была задержана с поличным при попытке подрыва газораспределительной сети в Бердянске, уточнили в ведомстве.
У злоумышленников изъята самодельная бомба, а также компоненты для изготовления взрывчатки.
"Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказано в тексте.
В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы через соцсети и мессенджеры вовлекают доверчивых граждан в противоправную деятельность, принуждая их к тяжким и особо тяжким преступлениям
Ранее на Кубани задержали троих мужчин, которые пытались поджечь релейный шкаф у станции "Краснодар-2".
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Запорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БердянскДиверсияНовости
 
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