https://crimea.ria.ru/20250624/planirovali-vzorvat-gazoprovod---v-berdyanske-zaderzhali-diversantov-1147456008.html

Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов

Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов

Троих диверсантов, которые планировали взорвать газопровод в Бердянске, задержали в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T11:36

2025-06-24T11:36

2025-06-24T11:36

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

бердянск

диверсия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Троих диверсантов, которые планировали взорвать газопровод в Бердянске, задержали в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.Группа диверсантов была задержана с поличным при попытке подрыва газораспределительной сети в Бердянске, уточнили в ведомстве.У злоумышленников изъята самодельная бомба, а также компоненты для изготовления взрывчатки."Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказано в тексте.В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы через соцсети и мессенджеры вовлекают доверчивых граждан в противоправную деятельность, принуждая их к тяжким и особо тяжким преступлениямРанее на Кубани задержали троих мужчин, которые пытались поджечь релейный шкаф у станции "Краснодар-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

бердянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), бердянск, диверсия, новости