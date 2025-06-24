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Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга
Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга
В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T12:50
2025-06-24T12:50
втб
интернет
интернет-магазин
онлайн-покупки
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети, показывает опрос ВТБ.Более трети россиян считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.Свыше половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (21% и 30% соответственно). Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие россияне: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки (38% против 28% в среднем по стране).Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Порядка 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.Наиболее популярные способы проверки детских трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина россиян также устанавливает лимиты и запреты на покупки. При этом 10% опрошенных из Южного федерального округа указали, что не используют ограничений и полностью доверяют детям.Большинство россиян (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.*Опрос был проведен со 2 по 9 июня по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
втб, интернет, интернет-магазин, онлайн-покупки, дети, новости крыма

Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга

12:50 24.06.2025
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети, показывает опрос ВТБ.
Более трети россиян считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.
Свыше половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (21% и 30% соответственно). Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.
С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие россияне: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки (38% против 28% в среднем по стране).
Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Порядка 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.
Наиболее популярные способы проверки детских трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина россиян также устанавливает лимиты и запреты на покупки. При этом 10% опрошенных из Южного федерального округа указали, что не используют ограничений и полностью доверяют детям.
Большинство россиян (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.
*Опрос был проведен со 2 по 9 июня по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
ВТБИнтернетИнтернет-магазинОнлайн-покупкидетиНовости Крыма
 
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