https://crimea.ria.ru/20250624/opros-v-rossii-obrazovyvayutsya-novye-printsipy-detskogo-onlayn-shopinga-1147457261.html

Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга

Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Опрос: в России образовываются новые принципы детского онлайн-шопинга

В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T12:50

2025-06-24T12:50

2025-06-24T12:50

втб

интернет

интернет-магазин

онлайн-покупки

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети, показывает опрос ВТБ.Более трети россиян считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.Свыше половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (21% и 30% соответственно). Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие россияне: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки (38% против 28% в среднем по стране).Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Порядка 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.Наиболее популярные способы проверки детских трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина россиян также устанавливает лимиты и запреты на покупки. При этом 10% опрошенных из Южного федерального округа указали, что не используют ограничений и полностью доверяют детям.Большинство россиян (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.*Опрос был проведен со 2 по 9 июня по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, интернет, интернет-магазин, онлайн-покупки, дети, новости крыма