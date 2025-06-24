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Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день
Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день
В Подмосковье при атаке ВСУ пострадали люди – в жилой дом ударил беспилотник. Президент России Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T22:53
2025-06-24T22:53
главное за день
новости
в мире
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье при атаке ВСУ пострадали люди – в жилой дом ударил беспилотник. Президент России Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов. Пострадавшему от нападения льва владельцу сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову требуется специализированное лечение – из Крыма его перевозят в Краснодар. Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда отбыл уникальный стилизованный вагон-"подлодка".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на ПодмосковьеВ подмосковном Красногорске беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, ЧП произошло ночью 24 июня на улице Народного ополчения. При ударе украинского БПЛА загорелась квартира на 17-м этаже и начался пожар, охвативший 20 квадратных метров площади. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, пострадавших там нет.В Белгородской области в этот день в результате атаки беспилотника ВСУ есть погибший и раненый.Всего, по данным Минобороны РФ, ночью над регионами России были сбиты 20 украинских дронов.Путин подписал новые законы РФПрезидент России Владимир Путин подписал очередной пакет новых федеральных законов, в том числе о заморозке денег и аресте имущества причастных к диверсиям граждан, о защите русского языка, создании национального мессенджера, корректировке основных параметров госбюджета на 2025 и создании Российского спортивного фонда. Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.Перемирие между Ираном и Израилем нарушеноРанее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, предупредив, что стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины".Позже в иранских СМИ появилась информация о том, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля, отметив, что "прекращение огня началось".Но уже спустя несколько часов израильская пресса сообщила, что Иран нарушил перемирие, выпустив ракету, и теперь министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ."Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", – заявил Кац.В Иране данные о запуске ракеты в сторону Израиля опровергли.Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов.Мнение о том, кто победил в 12-дневной войне и что на самом деле нужно Трампу в Иране, РИА Новости Крым в этот день высказал военный эксперт Александр Хроленко.Зубкова увозят из Крыма на спецлечениеВладелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Ранее в этот день в пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина заявляла, что с каждым днем опасности для жизни Зубкова "все меньше".Ж/д "подлодка" отправилась из Севастополя в ПитерУникальный плацкартный вагон, стилизованный под подводную лодку с помощью атмосферной экспозиции, отправился в северную столицу России из Крыма в составе поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург.По словам представителей перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это первый тематический вагон и уникальный опыт.За порядком в вагоне следит не проводник, а "боцман", вместо остановок ждут "швартовки", туалета нет, как и окон, а есть "гальюн" и иллюминаторы.
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https://crimea.ria.ru/20250624/12-dnevnaya-voyna-kto-pobedil-i-chto-na-samom-dele-nuzhno-trampu-v-irane-1147458832.html
https://crimea.ria.ru/20250624/dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nesetsya-k-zemle-1147456207.html
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https://crimea.ria.ru/20250624/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-v-1945-godu---kak-eto-bylo-1147468620.html
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главное за день, новости, в мире, крым, общество
Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день

Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы в России – главное за день

22:53 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье при атаке ВСУ пострадали люди – в жилой дом ударил беспилотник. Президент России Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов. Пострадавшему от нападения льва владельцу сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову требуется специализированное лечение – из Крыма его перевозят в Краснодар. Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда отбыл уникальный стилизованный вагон-"подлодка".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Подмосковье

В подмосковном Красногорске беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Пострадали два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице", – рассказал он.
По его словам, ЧП произошло ночью 24 июня на улице Народного ополчения. При ударе украинского БПЛА загорелась квартира на 17-м этаже и начался пожар, охвативший 20 квадратных метров площади. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.
Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, пострадавших там нет.
В Белгородской области в этот день в результате атаки беспилотника ВСУ есть погибший и раненый.
Всего, по данным Минобороны РФ, ночью над регионами России были сбиты 20 украинских дронов.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вчера, 16:38
В Крыму появится государственное юридическое бюро

Путин подписал новые законы РФ

Президент России Владимир Путин подписал очередной пакет новых федеральных законов, в том числе о заморозке денег и аресте имущества причастных к диверсиям граждан, о защите русского языка, создании национального мессенджера, корректировке основных параметров госбюджета на 2025 и создании Российского спортивного фонда. Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Последствия атаки Израиля по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вчера, 13:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране

Перемирие между Ираном и Израилем нарушено

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, предупредив, что стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины".
"Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня, на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", – заявил Трамп.
Позже в иранских СМИ появилась информация о том, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля, отметив, что "прекращение огня началось".
Но уже спустя несколько часов израильская пресса сообщила, что Иран нарушил перемирие, выпустив ракету, и теперь министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ.
"Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", – заявил Кац.
В Иране данные о запуске ракеты в сторону Израиля опровергли.
Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов.
Мнение о том, кто победил в 12-дневной войне и что на самом деле нужно Трампу в Иране, РИА Новости Крым в этот день высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Солнце
Вчера, 18:41
Двухдневная магнитная буря несется к Земле

Зубкова увозят из Крыма на спецлечение

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"Пациент транспортируется реанимобилем службы санитарной авиации "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", – уточнили в министерстве.
Ранее в этот день в пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина заявляла, что с каждым днем опасности для жизни Зубкова "все меньше".
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вчера, 21:29
Родился в кольчуге: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова

Ж/д "подлодка" отправилась из Севастополя в Питер

Уникальный плацкартный вагон, стилизованный под подводную лодку с помощью атмосферной экспозиции, отправился в северную столицу России из Крыма в составе поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург.
Ялта. Набережная
Вчера, 19:35
В Крыму создают единый дизайн-код городов
По словам представителей перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это первый тематический вагон и уникальный опыт.
"И сейчас мы будем собирать отзывы наших пассажиров и думать над масштабированием проекта", – сказал начальник управления Обособленного подразделения "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.
За порядком в вагоне следит не проводник, а "боцман", вместо остановок ждут "швартовки", туалета нет, как и окон, а есть "гальюн" и иллюминаторы.
Парад Победы 1945 года в Москве
Вчера, 20:10
Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
23:47Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"
23:37МАГАТЭ должно предоставить доклады об атаках на Иран - Небензя
23:31ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области
22:53Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день
22:37Пожар в батутном центре в Евпатории - что известно
21:45В лесах Севастополя усилили патрулирование
21:29Родился в кольчуге: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова
21:12Путин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста
21:05В Севастополе мошенники переоформили землю пенсионера на себя
20:47Сколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму
20:10Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было
19:4950 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
19:35В Крыму создают единый дизайн-код городов
19:17Путин подписал пакет законов РФ – главное
18:41Двухдневная магнитная буря несется к Земле
18:16В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
17:48В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус
17:31Олега Зубкова перевозят в Краснодар
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