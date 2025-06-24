https://crimea.ria.ru/20250624/narushennoe-peremirie-irana-i-izrailya-i-novye-zakony-rf--glavnoe-za-den-1147470957.html

Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день

Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Нарушенное перемирие Ирана и Израиля и новые законы РФ – главное за день

В Подмосковье при атаке ВСУ пострадали люди – в жилой дом ударил беспилотник. Президент России Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T22:53

2025-06-24T22:53

2025-06-24T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье при атаке ВСУ пострадали люди – в жилой дом ударил беспилотник. Президент России Владимир Путин подписал новый пакет федеральных законов. Пострадавшему от нападения льва владельцу сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову требуется специализированное лечение – из Крыма его перевозят в Краснодар. Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда отбыл уникальный стилизованный вагон-"подлодка".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на ПодмосковьеВ подмосковном Красногорске беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, ЧП произошло ночью 24 июня на улице Народного ополчения. При ударе украинского БПЛА загорелась квартира на 17-м этаже и начался пожар, охвативший 20 квадратных метров площади. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, пострадавших там нет.В Белгородской области в этот день в результате атаки беспилотника ВСУ есть погибший и раненый.Всего, по данным Минобороны РФ, ночью над регионами России были сбиты 20 украинских дронов.Путин подписал новые законы РФПрезидент России Владимир Путин подписал очередной пакет новых федеральных законов, в том числе о заморозке денег и аресте имущества причастных к диверсиям граждан, о защите русского языка, создании национального мессенджера, корректировке основных параметров госбюджета на 2025 и создании Российского спортивного фонда. Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.Перемирие между Ираном и Израилем нарушеноРанее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, предупредив, что стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины".Позже в иранских СМИ появилась информация о том, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля, отметив, что "прекращение огня началось".Но уже спустя несколько часов израильская пресса сообщила, что Иран нарушил перемирие, выпустив ракету, и теперь министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ."Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", – заявил Кац.В Иране данные о запуске ракеты в сторону Израиля опровергли.Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов.Мнение о том, кто победил в 12-дневной войне и что на самом деле нужно Трампу в Иране, РИА Новости Крым в этот день высказал военный эксперт Александр Хроленко.Зубкова увозят из Крыма на спецлечениеВладелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Ранее в этот день в пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина заявляла, что с каждым днем опасности для жизни Зубкова "все меньше".Ж/д "подлодка" отправилась из Севастополя в ПитерУникальный плацкартный вагон, стилизованный под подводную лодку с помощью атмосферной экспозиции, отправился в северную столицу России из Крыма в составе поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург.По словам представителей перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это первый тематический вагон и уникальный опыт.За порядком в вагоне следит не проводник, а "боцман", вместо остановок ждут "швартовки", туалета нет, как и окон, а есть "гальюн" и иллюминаторы.

https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-poyavitsya-gosudarstvennoe-yuridicheskoe-byuro-1147464533.html

https://crimea.ria.ru/20250624/12-dnevnaya-voyna-kto-pobedil-i-chto-na-samom-dele-nuzhno-trampu-v-irane-1147458832.html

https://crimea.ria.ru/20250624/dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nesetsya-k-zemle-1147456207.html

https://crimea.ria.ru/20250624/rodilsya-v-kolchuge-v-taygane-rasskazali-o-sostoyanii-olega-zubkova-1147472204.html

https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-sozdayut-edinyy-dizayn-kod-gorodov-1147469110.html

https://crimea.ria.ru/20250624/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-v-1945-godu---kak-eto-bylo-1147468620.html

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