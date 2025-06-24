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Какая бытовая химия самая опасная для человека

Какая бытовая химия самая опасная для человека - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Какая бытовая химия самая опасная для человека

Формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты — это те соединения в составе бытовой химии, которые таят наибольшую опасность для здоровья человека и... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T08:52

2025-06-24T08:52

2025-06-24T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты — это те соединения в составе бытовой химии, которые таят наибольшую опасность для здоровья человека и окружающей среды. Об этом предупредили в МЧС.В МЧС напомнили, что хранить бытовую химию следует в закрытом виде, поскольку ее испарения могут попасть в организм через органы дыхания. Категорически нельзя допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами - пренебрежение этими правилами может повлечь опасные для жизни и здоровья человека последствия.Также нужно строго следовать инструкции по применению бытовой химии, хранить ее в недоступном для детей месте и использовать средства индивидуальной защиты, если того требует инструкция, отметили спасатели.Ранее сообщалось, что некоторые средства бытовой химии и средства личной гигиены могут спровоцировать развитие диабета, ожирения и даже рака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без вкуса, без цвета, без запаха: как очистить питьевую водуМир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вредКарадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мнения, совет эксперта, новости, общество