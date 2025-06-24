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Какая бытовая химия самая опасная для человека - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Какая бытовая химия самая опасная для человека
Какая бытовая химия самая опасная для человека - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Какая бытовая химия самая опасная для человека
Формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты — это те соединения в составе бытовой химии, которые таят наибольшую опасность для здоровья человека и... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T08:52
2025-06-24T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты — это те соединения в составе бытовой химии, которые таят наибольшую опасность для здоровья человека и окружающей среды. Об этом предупредили в МЧС.В МЧС напомнили, что хранить бытовую химию следует в закрытом виде, поскольку ее испарения могут попасть в организм через органы дыхания. Категорически нельзя допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами - пренебрежение этими правилами может повлечь опасные для жизни и здоровья человека последствия.Также нужно строго следовать инструкции по применению бытовой химии, хранить ее в недоступном для детей месте и использовать средства индивидуальной защиты, если того требует инструкция, отметили спасатели.Ранее сообщалось, что некоторые средства бытовой химии и средства личной гигиены могут спровоцировать развитие диабета, ожирения и даже рака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без вкуса, без цвета, без запаха: как очистить питьевую водуМир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вредКарадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мнения, совет эксперта, новости, общество
Какая бытовая химия самая опасная для человека

Бытовая химия с формальдегидом и нитробензолом опасна для человека и природы - МЧС

08:52 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев В супермаркете
 В супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты — это те соединения в составе бытовой химии, которые таят наибольшую опасность для здоровья человека и окружающей среды. Об этом предупредили в МЧС.
"Избегайте средств, в составе которых есть гипохлорит натрия, анионные поверхностно-активные вещества, хлор, фосфаты, нефтехимические продукты, нитробензол, формальдегид и другие вредные компоненты. Эти вещества опасны для человека и окружающей среды", - говорится в памятке главного управления МЧС Москвы, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
В МЧС напомнили, что хранить бытовую химию следует в закрытом виде, поскольку ее испарения могут попасть в организм через органы дыхания. Категорически нельзя допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами - пренебрежение этими правилами может повлечь опасные для жизни и здоровья человека последствия.
Также нужно строго следовать инструкции по применению бытовой химии, хранить ее в недоступном для детей месте и использовать средства индивидуальной защиты, если того требует инструкция, отметили спасатели.
Ранее сообщалось, что некоторые средства бытовой химии и средства личной гигиены могут спровоцировать развитие диабета, ожирения и даже рака.
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