https://crimea.ria.ru/20250624/esche-34-vrazheskikh-drona-unichtozheny-nad-chetyrmya-regionami-rossii-1147461230.html
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:17
2025-06-24T14:17
2025-06-24T14:17
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны.По данным Минобороны, 22 вражеских беспилотника сбиты над территорией Воронежской, семь – над Белгородской, три – над Саратовской области и еще два над Пензенской областями.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов ВСУ над территорией России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к МосквеПожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛАНад Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9045977ede154f13a7474e90f011a0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 34 дрона над регионами РФ