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Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:17
2025-06-24T14:17
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны.По данным Минобороны, 22 вражеских беспилотника сбиты над территорией Воронежской, семь – над Белгородской, три – над Саратовской области и еще два над Пензенской областями.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов ВСУ над территорией России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к МосквеПожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛАНад Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво
Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 34 дрона над регионами РФ

14:17 24.06.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны.
"В период с 8.05 до 12.50 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, 22 вражеских беспилотника сбиты над территорией Воронежской, семь – над Белгородской, три – над Саратовской области и еще два над Пензенской областями.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов ВСУ над территорией России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина.
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