https://crimea.ria.ru/20250624/esche-34-vrazheskikh-drona-unichtozheny-nad-chetyrmya-regionami-rossii-1147461230.html

Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России

Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Еще 34 вражеских дрона уничтожены над четырьмя регионами России

Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T14:17

2025-06-24T14:17

2025-06-24T14:17

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над мирными регионами России, сообщили во вторник в Минобороны.По данным Минобороны, 22 вражеских беспилотника сбиты над территорией Воронежской, семь – над Белгородской, три – над Саратовской области и еще два над Пензенской областями.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов ВСУ над территорией России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к МосквеПожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛАНад Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво