https://crimea.ria.ru/20250624/dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nesetsya-k-zemle-1147456207.html

Двухдневная магнитная буря несется к Земле

Двухдневная магнитная буря несется к Земле - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Двухдневная магнитная буря несется к Земле

Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится утром в четверг. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T18:41

2025-06-24T18:41

2025-06-24T19:07

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится утром в четверг. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в ближайшие двое суток, 25 и 26 июня в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство", - информируют ученые.По их данным, 25 июня космическая непогода обрушится на нашу планету около 9 часов утра и будет бушевать до 18 часов с разной степенью интенсивности - от уровня G1 до G2. Далее до полуночи геомагнитная обстановка немного стабилизируется, однако магнитосферный он все еще будет повышен.Повторный удар произойдет ровно в полночь. На этот раз буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра 26 июня. Далее небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений, вероятны до 12 часов дня.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымский астроном открыл новую кометуНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури