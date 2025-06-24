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Двухдневная магнитная буря несется к Земле
Двухдневная магнитная буря несется к Земле - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Двухдневная магнитная буря несется к Земле
Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится утром в четверг. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T18:41
2025-06-24T18:41
2025-06-24T19:07
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится утром в четверг. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в ближайшие двое суток, 25 и 26 июня в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство", - информируют ученые.По их данным, 25 июня космическая непогода обрушится на нашу планету около 9 часов утра и будет бушевать до 18 часов с разной степенью интенсивности - от уровня G1 до G2. Далее до полуночи геомагнитная обстановка немного стабилизируется, однако магнитосферный он все еще будет повышен.Повторный удар произойдет ровно в полночь. На этот раз буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра 26 июня. Далее небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений, вероятны до 12 часов дня.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымский астроном открыл новую кометуНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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магнитные бури
Двухдневная магнитная буря несется к Земле
Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится в четверг - ученые
18:41 24.06.2025 (обновлено: 19:07 24.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в среду и завершится утром в четверг. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в ближайшие двое суток, 25 и 26 июня в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство", - информируют ученые.
По их данным, 25 июня космическая непогода обрушится на нашу планету около 9 часов утра и будет бушевать до 18 часов с разной степенью интенсивности - от уровня G1 до G2. Далее до полуночи геомагнитная обстановка немного стабилизируется, однако магнитосферный он все еще будет повышен.
Повторный удар произойдет ровно в полночь. На этот раз буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра 26 июня. Далее небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений, вероятны до 12 часов дня.
"Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%. Существует 20-процентный шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется, и все обойдется геомагнитными возмущениями", - уточнили в Лаборатории.
В период магнитных бурь
врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.
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