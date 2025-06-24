https://crimea.ria.ru/20250624/armiya-rossii-nanesla-udary-po-portovoy-infrastrukture-ukrainy-1147458243.html

Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины

Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны во вторник. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T13:31

2025-06-24T13:31

2025-06-24T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны во вторник.Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.В Донецкой Народной Республике подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник были сбили 20 вражеских дронов над территорией России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь""Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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