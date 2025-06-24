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Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны во вторник. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T13:31
2025-06-24T13:31
новости сво
министерство обороны рф
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны во вторник.Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.В Донецкой Народной Республике подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник были сбили 20 вражеских дронов над территорией России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь""Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях
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новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, новости
Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины

На Украине поражен объект портовой инфраструктуры - Минобороны РФ

13:31 24.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.
В Донецкой Народной Республике подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дылеевка.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник были сбили 20 вражеских дронов над территорией России.
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