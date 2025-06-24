https://crimea.ria.ru/20250624/50-mln-rubley-za-nedelyu-otdali-zhiteli-kryma-za-doverchivost-v-internete-1147456902.html

50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете

50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете - РИА Новости Крым, 24.06.2025

50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете

За неделю в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T19:49

2025-06-24T19:49

2025-06-24T19:49

мошенничество

новости

новости крыма

общество

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132616421_0:762:2286:2048_1920x0_80_0_0_f9eb84c40fc6fe2ca26e7c6ab795bf67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Правоохранители подчеркнули, что схемы, которые использовали кибераферисты остаются прежними. Это звонки в мессенджерах от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга. Также "безопасный" счет, "ваш родственник попал в ДТП", покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестиции в акции компании.Через звонки мошенники обманули 43 человека, уточнили в МВД. Так, жителю Евпатории на мобильный телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил мужчине о подозрительных финансовых операциях, происходящих на его счету, и заверил, что необходимо срочно принять меры.В итоге евпаториец перевел около 2 миллионов 500 тысяч на предоставленные ему реквизиты, констатировали в республиканском МВД.На предыдущей неделе в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Ранее в Роскачестве предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура взялась за дроппераОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ России ввели родительский контроль за счетами подростков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, новости крыма, общество, мвд по республике крым