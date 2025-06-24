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50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете - РИА Новости Крым, 24.06.2025
50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
За неделю в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T19:49
2025-06-24T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Правоохранители подчеркнули, что схемы, которые использовали кибераферисты остаются прежними. Это звонки в мессенджерах от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга. Также "безопасный" счет, "ваш родственник попал в ДТП", покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестиции в акции компании.Через звонки мошенники обманули 43 человека, уточнили в МВД. Так, жителю Евпатории на мобильный телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил мужчине о подозрительных финансовых операциях, происходящих на его счету, и заверил, что необходимо срочно принять меры.В итоге евпаториец перевел около 2 миллионов 500 тысяч на предоставленные ему реквизиты, констатировали в республиканском МВД.На предыдущей неделе в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Ранее в Роскачестве предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура взялась за дроппераОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ России ввели родительский контроль за счетами подростков
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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мошенничество, новости, новости крыма, общество, мвд по республике крым
50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете

В Крыму на мошеннических схемах 77 человек потеряли больше 50 млн рублей – МВД

19:49 24.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"С 16 по 23 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 77 граждан, лишившись более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что схемы, которые использовали кибераферисты остаются прежними. Это звонки в мессенджерах от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга. Также "безопасный" счет, "ваш родственник попал в ДТП", покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестиции в акции компании.
Через звонки мошенники обманули 43 человека, уточнили в МВД. Так, жителю Евпатории на мобильный телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил мужчине о подозрительных финансовых операциях, происходящих на его счету, и заверил, что необходимо срочно принять меры.
"Чтобы избежать нежелательной блокировки счета и вопросов со стороны банка, лжесотрудник убедил заявителя задекларировать свои доходы, якобы таким образом он подтвердит легальность происхождения средств", – рассказали правоохранители.
В итоге евпаториец перевел около 2 миллионов 500 тысяч на предоставленные ему реквизиты, констатировали в республиканском МВД.
На предыдущей неделе в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.
Ранее в Роскачестве предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя.
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