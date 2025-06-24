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20 украинских дронов сбили ночью над Россией - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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20 украинских дронов сбили ночью над Россией
20 украинских дронов сбили ночью над Россией - РИА Новости Крым, 24.06.2025
20 украинских дронов сбили ночью над Россией
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T07:34
2025-06-24T07:34
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Московской области сообщил о попадании украинского беспилотника в жилую многоэтажку в Красногорске. Пострадали мужчина и беременная женщина. Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавшихГорят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия
20 украинских дронов сбили ночью над Россией

Ночью ПВО уничтожила 20 украинских дронов над регионами России – Минобороны

07:34 24.06.2025
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ.
"Над Курской областью сбиты 14 БПЛА, два - над Московским регионом, по одному - над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", – говорится в публикации.
Ранее губернатор Московской области сообщил о попадании украинского беспилотника в жилую многоэтажку в Красногорске. Пострадали мужчина и беременная женщина. Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФНовостиПВОРоссия
 
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