https://crimea.ria.ru/20250624/20-ukrainskikh-dronov-sbili-nochyu-nad-rossiey-1147452260.html

20 украинских дронов сбили ночью над Россией

20 украинских дронов сбили ночью над Россией - РИА Новости Крым, 24.06.2025

20 украинских дронов сбили ночью над Россией

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T07:34

2025-06-24T07:34

2025-06-24T07:34

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

министерство обороны рф

новости

пво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Московской области сообщил о попадании украинского беспилотника в жилую многоэтажку в Красногорске. Пострадали мужчина и беременная женщина. Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавшихГорят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия