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20 украинских дронов сбили ночью над Россией
20 украинских дронов сбили ночью над Россией - РИА Новости Крым, 24.06.2025
20 украинских дронов сбили ночью над Россией
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T07:34
2025-06-24T07:34
2025-06-24T07:34
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
новости
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией России, сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Московской области сообщил о попадании украинского беспилотника в жилую многоэтажку в Красногорске. Пострадали мужчина и беременная женщина. Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавшихГорят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия
20 украинских дронов сбили ночью над Россией
Ночью ПВО уничтожила 20 украинских дронов над регионами России – Минобороны