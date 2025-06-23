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Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену
Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену
41-летний житель Херсонской области собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T10:18
2025-06-23T10:18
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
новости
сбу (служба безопасности украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 41-летний житель Херсонской области собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине грозит пожизненное заключение.По данным ведомства, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав России и поддерживая действия ВСУ, злоумышленник собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ.Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и преступные связи фигуранта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
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госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, сбу (служба безопасности украины), вооруженные силы россии
Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену

ФСБ: жителю Херсонской области грозит пожизненное заключение за государственную измену

10:18 23.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 41-летний житель Херсонской области собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине грозит пожизненное заключение.
По данным ведомства, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав России и поддерживая действия ВСУ, злоумышленник собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ.
"В отношении фигуранта следственным отделом Управления возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - сказано в сообщении.
Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и преступные связи фигуранта.
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ГосизменаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)Вооруженные силы России
 
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