https://crimea.ria.ru/20250623/zhitelyu-khersonskoy-oblasti-grozit-pozhiznennyy-srok-za-gosizmenu-1147428708.html

Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену

Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену

41-летний житель Херсонской области собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T10:18

2025-06-23T10:18

2025-06-23T10:18

госизмена

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

новости

сбу (служба безопасности украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 41-летний житель Херсонской области собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине грозит пожизненное заключение.По данным ведомства, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав России и поддерживая действия ВСУ, злоумышленник собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ.Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и преступные связи фигуранта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, сбу (служба безопасности украины), вооруженные силы россии