https://crimea.ria.ru/20250623/zhiteli-20-sel-simferopolskogo-rayona-ostanutsya-bez-gaza-na-troe-sutok-1147431826.html

Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток

Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток

В Симферопольском районе 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети" в понедельник. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T17:00

2025-06-23T17:00

2025-06-23T17:00

крым

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газ

отключение газа в крыму

крымгазсети

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети" в понедельник. Без голубого топлива останутся населенные пункты: Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад, Пролетная. Газоснабжения также не будет у абонентов поселка Гвардейское, сел Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное.Ранее сообщалось, что в Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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