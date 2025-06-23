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Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток
Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток
В Симферопольском районе 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети" в понедельник. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T17:00
2025-06-23T17:00
крым
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отключение газа в крыму
крымгазсети
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети" в понедельник. Без голубого топлива останутся населенные пункты: Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад, Пролетная. Газоснабжения также не будет у абонентов поселка Гвардейское, сел Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное.Ранее сообщалось, что в Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, газ, отключение газа в крыму, крымгазсети, симферопольский район
Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток

В Симферопольском районе жители 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газа

17:00 23.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь
Чайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 20 населенных пунктов на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети" в понедельник.

"С 6:00 24 июня в связи с проведением "Черномортрансгазом" ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь" будет прекращено газоснабжение от газораспределительной станции Журавлевка", – сказано в сообщении.

Без голубого топлива останутся населенные пункты: Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад, Пролетная. Газоснабжения также не будет у абонентов поселка Гвардейское, сел Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное.

"Возобновление подачи газа будет с 8:00 27 июня по 17:00 29 июня при условии 100% доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность", – подчеркнули на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская.
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КрымНовости КрымаГазОтключение газа в КрымуКрымгазсетиСимферопольский район
 
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