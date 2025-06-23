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Зеленский загнал себя в угол и никогда не признает Крым - Развожаев

Зеленский загнал себя в угол и никогда не признает Крым - Развожаев - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Зеленский загнал себя в угол и никогда не признает Крым - Развожаев

Режим Зеленского стал заложником собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, поэтому ждать от него изменений в позиции по принадлежности Крыма и РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T08:41

2025-06-23T08:41

2025-06-23T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Режим Зеленского стал заложником собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, поэтому ждать от него изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя не приходится. Такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости.Он уточнил, что других заявлений от киевского режима российская сторона скорее всего никогда не услышит. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее, уверен губернатор Севастополя. И подчеркнул, что Россия давно и четко сформулировала все условия для договоренности о мире."Все условия президентом (России Владимиром Путиным – ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол", - добавил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Также глава государства на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции РоссииЧто было бы с Крымом без воссоединения с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, мнения, владимир зеленский, украина, новости, крым, новости крыма, севастополь, политика