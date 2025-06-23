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Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Инфографика
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Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион"
Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион"
Ровно 80 лет назад, 23 июня 1944 года, Красная армия начала одну из крупнейших операций Великой Отечественной и всей Второй мировой войны – наступление под... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T19:46
2025-06-23T19:46
защитники земли русской
инфографика
великая отечественная война
вторая мировая война
белоруссия
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад, 23 июня 1944 года, Красная армия начала одну из крупнейших операций Великой Отечественной и всей Второй мировой войны – наступление под кодовым названием "Багратион". В ходе масштабной военной кампании советские войска полностью освободили территорию Белоруссии, разгромили немецкую группу армий "Центр" и создали плацдарм для окончательного освобождения Европы от нацизма.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.В наступлении приняли участие около 1,7 миллионов советских солдат, 33 тысячи артиллерийских орудий и минометов, порядка 5,8 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 5,3 тысяч самолетов.Операция "Багратион" стала не только военной победой, но и стратегическим прорывом: она фактически лишила Третий рейх инициативы на Восточном фронте и стала началом освобождения Восточной Европы от нацистской оккупации. Благодаря успеху операции Красная армия получила прямой путь к границам Германии и дальнейшему наступлению в Центральную Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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защитники земли русской, великая отечественная война, вторая мировая война, белоруссия, история, память, инфографика
Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион"

Защитники земли русской: как Красная армия освобождала Белоруссию

19:46 23.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад, 23 июня 1944 года, Красная армия начала одну из крупнейших операций Великой Отечественной и всей Второй мировой войны – наступление под кодовым названием "Багратион". В ходе масштабной военной кампании советские войска полностью освободили территорию Белоруссии, разгромили немецкую группу армий "Центр" и создали плацдарм для окончательного освобождения Европы от нацизма.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Защитники земли русской: 80-летие начала операции БагратионЗащитники земли русской: 80-летие начала операции Багратион
В наступлении приняли участие около 1,7 миллионов советских солдат, 33 тысячи артиллерийских орудий и минометов, порядка 5,8 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 5,3 тысяч самолетов.
Операция "Багратион" стала не только военной победой, но и стратегическим прорывом: она фактически лишила Третий рейх инициативы на Восточном фронте и стала началом освобождения Восточной Европы от нацистской оккупации. Благодаря успеху операции Красная армия получила прямой путь к границам Германии и дальнейшему наступлению в Центральную Европу.
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ИнфографикаЗащитники земли русскойВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаБелоруссияИсторияПамять
 
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