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В Симферополе более 30 улиц остались без света

В Симферополе более 30 улиц остались без света - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Симферополе более 30 улиц остались без света

В Симферополе из-за аварийного отключения без электроснабжения осталось больше 30 улиц. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго" в... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T09:52

2025-06-23T09:52

2025-06-23T09:53

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без электроснабжения осталось больше 30 улиц. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго" в понедельник утром.Также обесточены улицы Абденановой, Аппазова, Афинская, Аэрофлотская, Братьев Ивановых, Греческая, Грушевая, Дагджи, Дестан, Ислямова, Крымской весны, Куртсеитова, Наратлы, Озимая, Пахотная, Понтийская, Самаркандская, Сельская, Тамакчи, Ташкентская, Таирова, Усеин-Заде, Хыдырлез, Чапчакчи, Эмир-Усеина.Кроме того, без света из-за аварии остались переулок Сельский, а также проезды: Сельский, 1 Наратлы, 2 Наратлы, 3 Наратлы, тупик Аметова и прилегающие к ним улицы и переулки;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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