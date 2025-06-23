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В Симферополе более 30 улиц остались без света - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Симферополе более 30 улиц остались без света
В Симферополе более 30 улиц остались без света - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Симферополе более 30 улиц остались без света
В Симферополе из-за аварийного отключения без электроснабжения осталось больше 30 улиц. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго" в... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T09:52
2025-06-23T09:53
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без электроснабжения осталось больше 30 улиц. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго" в понедельник утром.Также обесточены улицы Абденановой, Аппазова, Афинская, Аэрофлотская, Братьев Ивановых, Греческая, Грушевая, Дагджи, Дестан, Ислямова, Крымской весны, Куртсеитова, Наратлы, Озимая, Пахотная, Понтийская, Самаркандская, Сельская, Тамакчи, Ташкентская, Таирова, Усеин-Заде, Хыдырлез, Чапчакчи, Эмир-Усеина.Кроме того, без света из-за аварии остались переулок Сельский, а также проезды: Сельский, 1 Наратлы, 2 Наратлы, 3 Наратлы, тупик Аметова и прилегающие к ним улицы и переулки;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
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В Симферополе более 30 улиц остались без света

В Симферополе обесточен большой микрорайон из-за аварии на линии – "Крымэнерго"

09:52 23.06.2025 (обновлено: 09:53 23.06.2025)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без электроснабжения осталось больше 30 улиц. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго" в понедельник утром.

"Из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались микрорайон Каменка, улица Дачная, СТ "Фотон", СОТ "Ромашка", проспект Победы", – сказано в сообщении.

Также обесточены улицы Абденановой, Аппазова, Афинская, Аэрофлотская, Братьев Ивановых, Греческая, Грушевая, Дагджи, Дестан, Ислямова, Крымской весны, Куртсеитова, Наратлы, Озимая, Пахотная, Понтийская, Самаркандская, Сельская, Тамакчи, Ташкентская, Таирова, Усеин-Заде, Хыдырлез, Чапчакчи, Эмир-Усеина.
Кроме того, без света из-за аварии остались переулок Сельский, а также проезды: Сельский, 1 Наратлы, 2 Наратлы, 3 Наратлы, тупик Аметова и прилегающие к ним улицы и переулки;
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили на предприятии.
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