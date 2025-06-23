https://crimea.ria.ru/20250623/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-katera-i-parom-1147427127.html

В Севастополе непогода остановила катера и паром

В Севастополе непогода остановила катера и паром - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Севастополе непогода остановила катера и паром

В Севастополе из-за непогоды частично приостановили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T08:49

2025-06-23T08:49

2025-06-23T08:51

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a30688ea2b0c5a74f886c551b3fed97a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды частично приостановили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности. По прогнозу крымского гидрометцентра, утром а Севастополе ожидается кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер днем усилится до 10-15 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика