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В Севастополе непогода остановила катера и паром - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Севастополе непогода остановила катера и паром
В Севастополе непогода остановила катера и паром - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Севастополе непогода остановила катера и паром
В Севастополе из-за непогоды частично приостановили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T08:49
2025-06-23T08:51
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды частично приостановили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности. По прогнозу крымского гидрометцентра, утром а Севастополе ожидается кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер днем усилится до 10-15 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
В Севастополе непогода остановила катера и паром

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров и парома

08:49 23.06.2025 (обновлено: 08:51 23.06.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды частично приостановили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" приостанавливает работу", - написали в дептрансе, позже добавив, что также приостанавливает движение паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная".
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
По прогнозу крымского гидрометцентра, утром а Севастополе ожидается кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер днем усилится до 10-15 м/с.
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