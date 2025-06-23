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В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца
В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца
В Севастополе 28 июня ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак. Об этом сообщили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T08:57
2025-06-23T08:57
севастополь
новости севастополя
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 28 июня ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак. Об этом сообщили в городском правительстве.Привить питомца можно по нескольким адресам. Бесплатная вакцинация пройдет с 10 до 12 часов в районе 5-го километра Балаклавского шоссе на пресечении улиц Подлесная и Дубравная. Вторая локация – на пересечении улиц Пехотная и Новоселов.Также в этом районе питомцев будут вакцинировать с 12:30 до 14:30:- на пересечении улиц Степовая и Новоселов;- на пересечении улиц Штурмана Батурина и. Авиационная."Бесплатная вакцинация 28 июня пройдет в районе 7-го километра Балаклавского шоссе – ТСН "Родник", на перекрестке улиц 12-й Бригады и Вдовченко и ТСН "Родник", на перекрестке улиц Ивана Ковальчука и Вдовченко", – уточнили в правительстве.В этом же районе услугу предоставят на Якорной площади около магазина "Продукты" и на перекрестке улиц Урожайная и Коцюбинского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животныхБастрыкин предложил чипировать домашних собакНос к носу: как человек и собака служат Родине и людям
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, животные, вакцинация, общество, крым
В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца

В Севастополе 28 июня проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек – адреса

08:57 23.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори в Москве
Вакцинация от кори в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 28 июня ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак. Об этом сообщили в городском правительстве.
"В субботу, 28 июня, ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак", – сказано в сообщении.
Привить питомца можно по нескольким адресам. Бесплатная вакцинация пройдет с 10 до 12 часов в районе 5-го километра Балаклавского шоссе на пресечении улиц Подлесная и Дубравная. Вторая локация – на пересечении улиц Пехотная и Новоселов.
Также в этом районе питомцев будут вакцинировать с 12:30 до 14:30:
- на пересечении улиц Степовая и Новоселов;
- на пересечении улиц Штурмана Батурина и. Авиационная.
"Бесплатная вакцинация 28 июня пройдет в районе 7-го километра Балаклавского шоссе – ТСН "Родник", на перекрестке улиц 12-й Бригады и Вдовченко и ТСН "Родник", на перекрестке улиц Ивана Ковальчука и Вдовченко", – уточнили в правительстве.
В этом же районе услугу предоставят на Якорной площади около магазина "Продукты" и на перекрестке улиц Урожайная и Коцюбинского.
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