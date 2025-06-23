https://crimea.ria.ru/20250623/v-sevastopole-besplatno-vaktsiniruyut-koshek-i-sobak--kak-privit-pitomtsa-1147414228.html

В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца

В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца

В Севастополе 28 июня ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак. Об этом сообщили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T08:57

2025-06-23T08:57

2025-06-23T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 28 июня ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак. Об этом сообщили в городском правительстве.Привить питомца можно по нескольким адресам. Бесплатная вакцинация пройдет с 10 до 12 часов в районе 5-го километра Балаклавского шоссе на пресечении улиц Подлесная и Дубравная. Вторая локация – на пересечении улиц Пехотная и Новоселов.Также в этом районе питомцев будут вакцинировать с 12:30 до 14:30:- на пересечении улиц Степовая и Новоселов;- на пересечении улиц Штурмана Батурина и. Авиационная."Бесплатная вакцинация 28 июня пройдет в районе 7-го километра Балаклавского шоссе – ТСН "Родник", на перекрестке улиц 12-й Бригады и Вдовченко и ТСН "Родник", на перекрестке улиц Ивана Ковальчука и Вдовченко", – уточнили в правительстве.В этом же районе услугу предоставят на Якорной площади около магазина "Продукты" и на перекрестке улиц Урожайная и Коцюбинского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животныхБастрыкин предложил чипировать домашних собакНос к носу: как человек и собака служат Родине и людям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, животные, вакцинация, общество, крым