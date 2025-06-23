Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут судить лидера религиозной секты - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-budut-sudit-lidera-religioznoy-sekty-1147431601.html
В Крыму будут судить лидера религиозной секты
В Крыму будут судить лидера религиозной секты - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Крыму будут судить лидера религиозной секты
Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T11:52
2025-06-23T11:52
экстремизм
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
крым
новости крыма
закон и право
гсу ск россии по крыму и севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147431485_20:0:1556:864_1920x0_80_0_0_1cd421a4000fe9864df0c304d415e975.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.По данным ведомства, 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом.Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, уточнили в ведомстве."В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы", – подчеркнули в СК.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение."Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правый сектор"* включен в перечень террористических организацийКак работают нелегальные религиозные школыМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147431485_212:0:1364:864_1920x0_80_0_0_4532b34c12be32bad66a9cee9c198a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экстремизм, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крым, новости крыма, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, видео
В Крыму будут судить лидера религиозной секты

В Крыму перед судом предстанет лидер керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"* – СК

11:52 23.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
По данным ведомства, 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом.
"Вместе с тем житель Керчи, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки "Свидетелей Иеговы Керчи"*, продолжил обеспечение ее активной деятельности. Мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации", – сказано в сообщении.
Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, уточнили в ведомстве.
"В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы", – подчеркнули в СК.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
Как работают нелегальные религиозные школы
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
 
Экстремизм"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)КрымНовости КрымаЗакон и правоГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки
12:42Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
12:22На Крымском мосту ждать проезда приходится около часа
12:17Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
11:52В Крыму будут судить лидера религиозной секты
11:22Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ
11:12Крымский мост - очереди растут с обеих сторон
11:00Штормовой ветер обрушится на Крым
10:45Два человека пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму
10:32Олега Зубкова перевозят санавиацией в Симферополь
10:22Мужчина упал в русло реки в Крыму
10:18Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену
09:52В Симферополе более 30 улиц остались без света
09:41Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
09:12Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
08:57В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца
08:49В Севастополе непогода остановила катера и паром
08:41Зеленский загнал себя в угол и никогда не признает Крым - Развожаев
08:22Музейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года
07:44Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
Лента новостейМолния