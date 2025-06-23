https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-budut-sudit-lidera-religioznoy-sekty-1147431601.html

В Крыму будут судить лидера религиозной секты

В Крыму будут судить лидера религиозной секты - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Крыму будут судить лидера религиозной секты

Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T11:52

2025-06-23T11:52

2025-06-23T11:52

экстремизм

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

крым

новости крыма

закон и право

гсу ск россии по крыму и севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147431485_20:0:1556:864_1920x0_80_0_0_1cd421a4000fe9864df0c304d415e975.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.По данным ведомства, 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом.Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, уточнили в ведомстве."В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы", – подчеркнули в СК.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение."Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правый сектор"* включен в перечень террористических организацийКак работают нелегальные религиозные школыМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экстремизм, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крым, новости крыма, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, видео