https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-budut-sudit-lidera-religioznoy-sekty-1147431601.html
В Крыму будут судить лидера религиозной секты
В Крыму будут судить лидера религиозной секты - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Крыму будут судить лидера религиозной секты
Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T11:52
2025-06-23T11:52
2025-06-23T11:52
экстремизм
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
крым
новости крыма
закон и право
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.По данным ведомства, 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом.Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, уточнили в ведомстве."В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы", – подчеркнули в СК.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение."Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правый сектор"* включен в перечень террористических организацийКак работают нелегальные религиозные школыМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экстремизм, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крым, новости крыма, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, видео
В Крыму будут судить лидера религиозной секты
В Крыму перед судом предстанет лидер керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"* – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом за осуществление экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
По данным ведомства, 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации
, запрещенной судом.
"Вместе с тем житель Керчи, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки "Свидетелей Иеговы Керчи"*, продолжил обеспечение ее активной деятельности. Мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации", – сказано в сообщении.
Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, уточнили в ведомстве.
"В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы", – подчеркнули в СК.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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