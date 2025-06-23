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В Крым на курортный сезон приехали полицейские из 29 регионов

В Крым на курортный сезон приехали полицейские из 29 регионов - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Крым на курортный сезон приехали полицейские из 29 регионов

Для усиления охраны общественного порядка в летний сезон в Крыму расширили штат сотрудников МВД, которые занимаются патрулированием улиц курортных городов. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T07:11

2025-06-23T07:11

2025-06-23T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Для усиления охраны общественного порядка в летний сезон в Крыму расширили штат сотрудников МВД, которые занимаются патрулированием улиц курортных городов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил подполковник полиции, начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по Республике Крым Николай Жуненко.Порядок на крымских улицах обеспечивают сотрудники патрульно-постовой службы, ДПС и Росгвардии, рассказал подполковник полиции. Но также привлекаются и представители добровольных народных дружин и общественных объединений."В настоящее время у нас зарегистрировано 40 народных дружин. Это 97 человек. Все они также привлекаются к охране общественного порядка по всей республике", – сообщил представитель МВД.В обеспечении охраны порядка помогают и камеры видеонаблюдения, подчеркнул эксперт МВД. Он напомнил, что по закону полиция имеет право затребовать запись с камеры даже если это частная собственность."Видеонаблюдение оказывает в первую очередь превентивный эффект. Злоумышленники осознают, что их действия могут быть записаны и это послужит доказательством в совершении правонарушения", – добавил подполковник полиции.По информации Жуненко, с начала года в Крыму пресечено больше 36 тысяч административных правонарушений. Из них 47% – это употребление алкоголя в общественных местах, появление в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство.Ранее руководитель филиала Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России в Крыму Ольга Еремина сообщила, что система здравоохранения на Южном берегу Крыма (ЮБК) полностью готова к приему туристов в летний сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуРоссийских медиков приглашают в Крым на работу во время отпускаКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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