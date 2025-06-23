https://crimea.ria.ru/20250623/v-kieve-pylayut-pozhary-posle-ataki-bpla-1147425728.html

В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА

В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T06:25

2025-06-23T06:25

2025-06-23T06:25

киев

взрыв

удары по украине

виталий кличко

новости

украина

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары.Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в городе работает ПВО. "Силы ПВО работают на Оболони! БПЛА на центр города", - написал он в своем Telegram.По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидируют возгорания в нескольких районах города, в частности, в Соломенском и Шевченковском. Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БПЛА и повреждения нежилых зданий. Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти. В ночь на 17 июня в Киеве гремели взрывы, в городе работала ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, взрыв, удары по украине, виталий кличко, новости, украина, пожар