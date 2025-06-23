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В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА
В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T06:25
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киев
взрыв
удары по украине
виталий кличко
новости
украина
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары.Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в городе работает ПВО. "Силы ПВО работают на Оболони! БПЛА на центр города", - написал он в своем Telegram.По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидируют возгорания в нескольких районах города, в частности, в Соломенском и Шевченковском. Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БПЛА и повреждения нежилых зданий. Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти. В ночь на 17 июня в Киеве гремели взрывы, в городе работала ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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киев, взрыв, удары по украине, виталий кличко, новости, украина, пожар
В Киеве пылают пожары после атаки БПЛА

В Киеве пылают пожары после атаки беспилотников

06:25 23.06.2025
 
© ГСЧС УкраиныТушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве
© ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары.
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в городе работает ПВО.
"Силы ПВО работают на Оболони! БПЛА на центр города", - написал он в своем Telegram.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидируют возгорания в нескольких районах города, в частности, в Соломенском и Шевченковском.
"По одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение", - говорится в сообщении.
Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БПЛА и повреждения нежилых зданий.
Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти. В ночь на 17 июня в Киеве гремели взрывы, в городе работала ПВО.
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КиевВзрывУдары по УкраинеВиталий КличкоНовостиУкраинаПожар
 
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