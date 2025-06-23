https://crimea.ria.ru/20250623/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-proizoshla-avariya-na-kollektore-1147447763.html

В Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллекторе

В Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллекторе - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллекторе

В поселке городского типа Октябрьское в Джанкойском районе Крыма с вечера понедельника до утра отключат водоснабжение. Это связано с аварией на напорном... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T20:53

2025-06-23T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Октябрьское в Джанкойском районе Крыма с вечера понедельника до утра отключат водоснабжение. Это связано с аварией на напорном коллекторе, сообщает "Вода Крыма".Работы на аварийном участке стартуют во вторник. При необходимости утром для жителей будет организован подвоз воды, уточнили на предприятии.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Также в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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