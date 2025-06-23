https://crimea.ria.ru/20250623/udary-irana-po-bazam-ssha-i-sostoyanie-zubkova--glavnoe-za-den-1147450004.html

Удары Ирана по базам США и состояние Зубкова – главное за день

Удары Ирана по базам США и состояние Зубкова – главное за день - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Удары Ирана по базам США и состояние Зубкова – главное за день

Иран ударил по военной базе США в Катаре. Уголовное дело возбуждено после нападения льва на директора парка "Тайган" Олега Зубкова, который остается в тяжелом... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T23:10

2025-06-23T23:10

2025-06-23T23:12

главное за день

новости

олег зубков

происшествия

удары по украине

иран

обострение между израилем и ираном

в мире

политика

ракетная система средней дальности "орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147433992_0:35:1162:689_1920x0_80_0_0_699efe388c72dd8e68d4c253c1ed0446.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Иран ударил по военной базе США в Катаре. Уголовное дело возбуждено после нападения льва на директора парка "Тайган" Олега Зубкова, который остается в тяжелом состоянии. Фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова приговорили к 13 годам заключения. Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено. Ракетный комплекс "Орешник" в России ставят на серийное производство. Российская армия нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области.Главные события и заявления понедельника– в подборке РИА Новости Крым.Иран начал операцию "Хорошая весть о победе"Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре, заявили вооруженные силы Ирана. Иранские СМИ сообщают, что по меньшей мере шесть ракет ударили по американской базе в Катаре.Уголовное дело возбуждено после ЧП с Олегом ЗубковымУголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю. Сейчас Зубков перевезен в Симферополь автомобилем санавиации. Он все еще в тяжелом, но стабильном состоянии.Фигуранту дела о подготовке покушения на Аксенова дали срокФигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщили в Южном окружном военном суде. Как установило следствие, в задачи фигуранта входа обязанность вовлекать в преступную деятельность новых членов, давать им указания. При этом подсудимый получил указание оборудовать тайник в автомобиле, поместить туда взрывчатку и перевезти ее в Симферополь, что он и сделал. Взрывное устройство обнаружили правоохранители, что помешало довести преступный умысел до конца.Следствие по делу о теракте в "Крокус Сити Холл" завершеноРасследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, установлено, что ряд обвиняемых планировали совершить еще один теракт в дагестанском Каспийске.По ее словам, члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, которые вооружали террористов, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений по статьям о теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления теракта, организации деятельности террористической организации и участии в ее работе.Серийное производство "Орешника" в РФВ России начато серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Удар по военным объектам в Киевской областиРоссийские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Как сообщили в Минобороны, все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250623/tramp-zagovoril-o-smene-rezhima-v-irane--mozhet-li-eto-proizoyti-1147442877.html

https://crimea.ria.ru/20250623/na-takikh-lyudyakh-derzhitsya-zemlya-posetitel-pomog-spasti-olega-zubkova-1147449481.html

https://crimea.ria.ru/20250623/zhenschina-s-malyshom-upala-v-yamu-s-vodoy-v-kerchi-1147449669.html

https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-osudili-dolzhnostnykh-lits-ufsin-za-vzyatki-1147434968.html

https://crimea.ria.ru/20250623/uchkuevka-spustya-god-posle-terakta-vsu-chto-s-otdykhom-i-bezopasnostyu-1147446969.html

https://crimea.ria.ru/20250623/kak-izmenitsya-park-imeni-gagarina-v-simferopole-posle-blagoustroystva-1147439394.html

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, олег зубков, происшествия, удары по украине, иран, обострение между израилем и ираном, в мире, политика, ракетная система средней дальности "орешник", военно-промышленный комплекс (впк), "крокус сити холл"