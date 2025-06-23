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Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Штормовой ветер обрушится на Крым

Усиление ветра до 24 м/с прогнозируют в понедельник в горах и на Южном берегу Крыма, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T11:00

2025-06-23T11:00

2025-06-23T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 24 м/с прогнозируют в понедельник в горах и на Южном берегу Крыма, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели напоминают, что в период непогоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, возможными обрывами линий электропередач.В "Крымэнерго" добавили, что из-за риска возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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