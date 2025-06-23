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Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Штормовой ветер обрушится на Крым
Усиление ветра до 24 м/с прогнозируют в понедельник в горах и на Южном берегу Крыма, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 24 м/с прогнозируют в понедельник в горах и на Южном берегу Крыма, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели напоминают, что в период непогоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, возможными обрывами линий электропередач.В "Крымэнерго" добавили, что из-за риска возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер до 24 м/с прогнозируют 23 июня на Южном берегу Крыма и в горах - МЧС

11:00 23.06.2025
 
© МЧС РоссииТучи и ветер
Тучи и ветер
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 24 м/с прогнозируют в понедельник в горах и на Южном берегу Крыма, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 23 июня на ЮБК и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 19-24 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что в период непогоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, возможными обрывами линий электропередач.
В "Крымэнерго" добавили, что из-за риска возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также приведены в готовность резервные источники электроснабжения.
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