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Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
Поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов ПВО семейства "Панцирь" начал Ростех в рамках гособоронзаказа. Партия... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T07:44
2025-06-23T07:44
2025-06-23T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов ПВО семейства "Панцирь" начал Ростех в рамках гособоронзаказа. Партия боекомплекта отгружена Минобороны России. Об этом сказано на сайте госкорпорации.Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, добавили специалисты."В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей", – подчеркнули в госкорпорации.Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация в десятки раз нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО по сравнению с 2021 годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотниковРоссия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
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ростех, министерство обороны рф, пво, военно-промышленный комплекс (впк), опк, новости, вооруженные силы россии
Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
Для комплексов ПВО семейства "Панцирь" Ростех поставил новейшие мини-ракеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов ПВО семейства "Панцирь" начал Ростех в рамках гособоронзаказа. Партия боекомплекта отгружена Минобороны России. Об этом сказано на сайте госкорпорации.
"Новые мини-ракеты позволяют существенно увеличить боекомплект "Панциря" – до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников. Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", – говорится в сообщении.
Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, добавили специалисты.
"В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей", – подчеркнули в госкорпорации.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация в десятки раз нарастила производство боеприпасов
, легкобронированной техники и снарядов РСЗО по сравнению с 2021 годом.
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