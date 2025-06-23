https://crimea.ria.ru/20250623/rostekh-postavil-noveyshie-mini-rakety-dlya-kompleksov-pantsir-1147426417.html

Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"

Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь" - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"

Поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов ПВО семейства "Панцирь" начал Ростех в рамках гособоронзаказа. Партия... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T07:44

2025-06-23T07:44

2025-06-23T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов ПВО семейства "Панцирь" начал Ростех в рамках гособоронзаказа. Партия боекомплекта отгружена Минобороны России. Об этом сказано на сайте госкорпорации.Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, добавили специалисты."В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей", – подчеркнули в госкорпорации.Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация в десятки раз нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО по сравнению с 2021 годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотниковРоссия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, министерство обороны рф, пво, военно-промышленный комплекс (впк), опк, новости, вооруженные силы россии