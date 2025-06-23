https://crimea.ria.ru/20250623/rossiya-i-mali-podpisali-soglashenie-o-mirnom-atome-1147446551.html

Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме

Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме

По итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле стороны подписали ряд важных... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T19:59

2025-06-23T19:59

2025-06-23T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. По итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле стороны подписали ряд важных соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.Малийский лидер прибыл в Кремль в рамках официального визита в Россию в понедельник. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая вопросы торговли, экономики, инвестиций, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.Между странами были подписаны соглашение о создании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, отметили в Кремле.В своем ответном приветствии лидер Мали выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться между странами и дальше."У нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика", - сказал он.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на ИранРоссия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

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россия, владимир путин (политик), африка, политика, внешняя политика, новости