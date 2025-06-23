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Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме
Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме
По итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле стороны подписали ряд важных... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T19:59
2025-06-23T19:48
россия
владимир путин (политик)
африка
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. По итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле стороны подписали ряд важных соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.Малийский лидер прибыл в Кремль в рамках официального визита в Россию в понедельник. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая вопросы торговли, экономики, инвестиций, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.Между странами были подписаны соглашение о создании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, отметили в Кремле.В своем ответном приветствии лидер Мали выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться между странами и дальше."У нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика", - сказал он.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на ИранРоссия и Индонезия приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
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россия, владимир путин (политик), африка, политика, внешняя политика, новости
Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме

РФ и Мали подписали соглашения о торговле и использовании атомной энергии в мирных целях

19:59 23.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой
Президент Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. По итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле стороны подписали ряд важных соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад. Все эти годы продолжали сотрудничать. В России подготовлено за это время свыше 10 тысяч специалистов для вашей страны. Должен сказать, что эта работа на гуманитарном направлении продолжается и сегодня", - отметил Путин.
Малийский лидер прибыл в Кремль в рамках официального визита в Россию в понедельник. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая вопросы торговли, экономики, инвестиций, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.
Между странами были подписаны соглашение о создании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, отметили в Кремле.
В своем ответном приветствии лидер Мали выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться между странами и дальше.
"У нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика", - сказал он.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам.
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РоссияВладимир Путин (политик)АфрикаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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