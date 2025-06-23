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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе вновь запущены рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T23:15
2025-06-23T23:15
2025-06-23T23:15
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паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь запущены рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. Вечером в понедельник рейд был закрыт. О причинах не сообщалось. Запрет на морское сообщение действовал 15 минут. Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта