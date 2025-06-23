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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе вновь запущены рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T23:15
2025-06-23T23:15
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь запущены рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. Вечером в понедельник рейд был закрыт. О причинах не сообщалось. Запрет на морское сообщение действовал 15 минут. Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта

23:15 23.06.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Графская пристань.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь запущены рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Вечером в понедельник рейд был закрыт. О причинах не сообщалось. Запрет на морское сообщение действовал 15 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - отмечается в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяЛогистика
 
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