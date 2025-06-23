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Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности
Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T13:55
2025-06-23T14:19
владимир путин (политик)
ирак
россия
политика
ближний восток
новости
обострение между израилем и ираном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.Россия и Ирак выразили общие надежды на скорейшее прекращение огня и переход к решению вопроса дипломатическим путем.Кроме того, особо внимание Путин и Судани уделили ситуации на глобальных энергетических рынках. Лидеры стран выразили обеспокоенность потенциальными рисками для мировой экономики и подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в рамках ОПЕК+.Также обсуждались пути развития двухсторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Путин и Судани подтвердили обоюдный настрой на укрепление дружественных связей между Россией и Ираком."Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", – заключили в Кремле.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявлениеРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
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владимир путин (политик), ирак, россия, политика, ближний восток, новости, обострение между израилем и ираном
Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности

Путин и премьер-министр Ирака обсудили кризис на Ближнем Востоке и сотрудничество стран

13:55 23.06.2025 (обновлено: 14:19 23.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и главой Луганской народной республики Игорем Плотницким
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и главой Луганской народной республики Игорем Плотницким - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.
"С обеих сторон отмечалось, что эти действия, грубо нарушившие Устав ООН и другие нормы международного права, чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности", – говорится в сообщении.
Россия и Ирак выразили общие надежды на скорейшее прекращение огня и переход к решению вопроса дипломатическим путем.
Кроме того, особо внимание Путин и Судани уделили ситуации на глобальных энергетических рынках. Лидеры стран выразили обеспокоенность потенциальными рисками для мировой экономики и подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в рамках ОПЕК+.
Также обсуждались пути развития двухсторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Путин и Судани подтвердили обоюдный настрой на укрепление дружественных связей между Россией и Ираком.
"Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", – заключили в Кремле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>
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Владимир Путин (политик)ИракРоссияПолитикаБлижний ВостокНовостиОбострение между Израилем и Ираном
 
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