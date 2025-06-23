https://crimea.ria.ru/20250623/razgovor-putina-i-premer-ministrom-iraka-sudani-podrobnosti-1147434671.html

Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности

Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T13:55

2025-06-23T13:55

2025-06-23T14:19

владимир путин (политик)

ирак

россия

политика

ближний восток

новости

обострение между израилем и ираном

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111668/38/1116683841_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_f855a0960a528383ee0b7f218f0a0043.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Главной темой беседы стала резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке на фоне операции Израиля против Ирана и недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.Россия и Ирак выразили общие надежды на скорейшее прекращение огня и переход к решению вопроса дипломатическим путем.Кроме того, особо внимание Путин и Судани уделили ситуации на глобальных энергетических рынках. Лидеры стран выразили обеспокоенность потенциальными рисками для мировой экономики и подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в рамках ОПЕК+.Также обсуждались пути развития двухсторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Путин и Судани подтвердили обоюдный настрой на укрепление дружественных связей между Россией и Ираком."Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", – заключили в Кремле.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявлениеРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

ирак

россия

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ирак, россия, политика, ближний восток, новости, обострение между израилем и ираном