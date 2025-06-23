https://crimea.ria.ru/20250623/kalibry-nad-baltikoy-flot-rossii-razbil-vrazheskie-korabli-na-ucheniyakh-1147444743.html

"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях - РИА Новости Крым, 23.06.2025

"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

Ударная группировка Военно-морского флота России при поддержке самолетов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в рамках РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T18:27

2025-06-23T18:27

2025-06-23T18:27

балтийское море

вмф

"калибр"

армия и флот

учения

безопасность

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ударная группировка Военно-морского флота России при поддержке самолетов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в рамках учений в Балтийском море. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Военные отработали задачи по отражению условных ударов противника по критически важным гражданским и военным объектам страны на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.Малые ракетные корабли "Наро-Фоминск", "Зеленый Дол" и "Серпухов" Балтийского флота - носители крылатых ракет "Калибр" - отработали удары высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника. Дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря, подтверждено в ходе учений.В НАТО ранее решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском мореКакие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

балтийское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, вмф, "калибр", армия и флот, учения, безопасность, новости, министерство обороны рф