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"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях
"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях - РИА Новости Крым, 23.06.2025
"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях
Ударная группировка Военно-морского флота России при поддержке самолетов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в рамках РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T18:27
2025-06-23T18:27
балтийское море
вмф
"калибр"
армия и флот
учения
безопасность
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ударная группировка Военно-морского флота России при поддержке самолетов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в рамках учений в Балтийском море. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Военные отработали задачи по отражению условных ударов противника по критически важным гражданским и военным объектам страны на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.Малые ракетные корабли "Наро-Фоминск", "Зеленый Дол" и "Серпухов" Балтийского флота - носители крылатых ракет "Калибр" - отработали удары высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника. Дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря, подтверждено в ходе учений.В НАТО ранее решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском мореКакие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов
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РИА Новости Крым
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60
балтийское море, вмф, "калибр", армия и флот, учения, безопасность, новости, министерство обороны рф
"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

Носители "Калибров" и дивизионы "Бал" и "Бастион" провели учения в Балтийском море

18:27 23.06.2025
 
© Министерство обороны РФВМФ России проводит учения в Балтийском море
ВМФ России проводит учения в Балтийском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ударная группировка Военно-морского флота России при поддержке самолетов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в рамках учений в Балтийском море. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Ударная группировка Военно-Морского Флота и дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" при поддержке авиации Воздушно-космических сил отработали практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Военные отработали задачи по отражению условных ударов противника по критически важным гражданским и военным объектам страны на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.
"Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет", - добавили в Минобороны.
© Министерство обороны РФВМФ России проводит учения в Балтийском море
ВМФ России проводит учения в Балтийском море
© Министерство обороны РФ
ВМФ России проводит учения в Балтийском море
Малые ракетные корабли "Наро-Фоминск", "Зеленый Дол" и "Серпухов" Балтийского флота - носители крылатых ракет "Калибр" - отработали удары высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника. Дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря, подтверждено в ходе учений.
В НАТО ранее решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.
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Балтийское мореВМФ"Калибр"Армия и флотУченияБезопасностьНовостиМинистерство обороны РФ
 
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