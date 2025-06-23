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Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки
Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки
На фронтах проведения спецоперации за сутки армия России ликвидировала в боях 1215 боевиков киевского режима и нанесла несколько высокоточных ударов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T13:01
2025-06-23T13:01
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. На фронтах проведения спецоперации за сутки армия России ликвидировала в боях 1215 боевиков киевского режима и нанесла несколько высокоточных ударов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 170 военнослужащих.Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.Также за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 123 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Горят станции РЭБ и склады боеприпасов: потери Киева за сутки

Армия России за сутки уничтожила больше 1200 боевиков ВСУ и улучила тактическое положение

13:01 23.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. На фронтах проведения спецоперации за сутки армия России ликвидировала в боях 1215 боевиков киевского режима и нанесла несколько высокоточных ударов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Сводка Минобороны из зоны проведения СВО за 23 июня 2025Сводка Минобороны из зоны проведения СВО за 23 июня 2025
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 170 военнослужащих.
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Также за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.
Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 123 БПЛА самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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