https://crimea.ria.ru/20250623/belousov-nazval-preimuschestvo-rossiyskoy-armii-1147441827.html

Белоусов назвал преимущество российской армии

Белоусов назвал преимущество российской армии - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Белоусов назвал преимущество российской армии

Ключевым преимуществом армии России становится опыт, полученный при ведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T16:28

2025-06-23T16:28

2025-06-23T16:45

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф

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армия и флот

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ключевым преимуществом армии России становится опыт, полученный при ведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.Министр подчеркнул важность сохранения этого уникального ресурса и призвал передавать опыт следующим поколениям военнослужащих, а также интегрировать его в процесс подготовки бойцов.Опыт специальной военной операции сравним с опытом, полученным в годы Великой Отечественной войны, после которой наша армия изменилась на 100%. Фактически Россия создала новую армию, заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на УкраинеРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: "Орешник" – историческое событие

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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