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Белоусов назвал преимущество российской армии - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Белоусов назвал преимущество российской армии
Белоусов назвал преимущество российской армии - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Белоусов назвал преимущество российской армии
Ключевым преимуществом армии России становится опыт, полученный при ведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T16:28
2025-06-23T16:45
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
безопасность
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ключевым преимуществом армии России становится опыт, полученный при ведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.Министр подчеркнул важность сохранения этого уникального ресурса и призвал передавать опыт следующим поколениям военнослужащих, а также интегрировать его в процесс подготовки бойцов.Опыт специальной военной операции сравним с опытом, полученным в годы Великой Отечественной войны, после которой наша армия изменилась на 100%. Фактически Россия создала новую армию, заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на УкраинеРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: "Орешник" – историческое событие
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, безопасность, вооруженные силы россии, новости
Белоусов назвал преимущество российской армии

Опыт СВО является ключевым преимуществом армии России - Белоусов

16:28 23.06.2025 (обновлено: 16:45 23.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Север" ВС РФ
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ключевым преимуществом армии России становится опыт, полученный при ведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.

"Сегодня опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.

Министр подчеркнул важность сохранения этого уникального ресурса и призвал передавать опыт следующим поколениям военнослужащих, а также интегрировать его в процесс подготовки бойцов.
Опыт специальной военной операции сравним с опытом, полученным в годы Великой Отечественной войны, после которой наша армия изменилась на 100%. Фактически Россия создала новую армию, заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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РоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотБезопасностьВооруженные силы РоссииНовости
 
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