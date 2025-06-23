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Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киевской области, а также по объектам ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T12:17
2025-06-23T12:17
2025-06-23T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киевской области, а также по объектам ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Все цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, в ночь на понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве пылают пожары после атаки БПЛАНа Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударовКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города
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россия, новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), киев, киевская область, министерство обороны рф
Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
Минобороны: армия России нанесла массированный удар по военным объектам в Киевской области
12:17 23.06.2025 (обновлено: 12:25 23.06.2025)