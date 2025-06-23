https://crimea.ria.ru/20250623/armiya-rossii-nanesla-moschnyy-udar-po-voennym-obektam-v-kievskoy-oblasti-1147432099.html

Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области

Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области

Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киевской области, а также по объектам ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T12:17

2025-06-23T12:17

2025-06-23T12:25

россия

новости

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

киев

киевская область

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147132053_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a05371539ebd4040d7d8d9fba8f91c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киевской области, а также по объектам ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Все цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, в ночь на понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в разных районах города произошли пожары. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве пылают пожары после атаки БПЛАНа Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударовКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города

россия

киев

киевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), киев, киевская область, министерство обороны рф